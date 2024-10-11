Фильм «Вольтрон» привлек Генри Кавилла в актерский состав — но кого он сыграет?

Звезда «Супермена» и «Ведьмака» Генри Кавилл присоединился к касту фильма «Вольтрон», который создает Amazon MGM Studios.

Вместе с Кавиллом в проекте появится Дэниел Куинн-Той — кого именно сыграют актеры неизвестно, поскольку официально персонажи не объявлены (впрочем, это главные роли). Руководит проектом режиссер «Красного уведомления» Роусон Маршалл Тербер, а сценарий пишет Эллен Шанман.

Персонажей для потенциальной работы Кавилла, учитывая основной сюжет «Вольтрона», — много, в том числе и вариант злодея. Издание Comicbook предполагает, что актер сыграет злодея и кого-то из «более старых персонажей»: Широ, Лотора или Заркона.

Роль в «Вольтроне» — лишь последний из «набегов» Кавилла на любимые фанатами франшизы. Ранее актер сыграл роли во вселенной DC, «Ведьмаке» и даже Marvel (благодаря переполненному камео третьему «Дэдпулу»), а также имеет договоренности по проектам «Горец» и Warhammer.

Франшиза «Вольтрон» стартовала в 1984 году — после того, как World Events Productions адаптировали и объединили аниме «Beast King GoLion» и «Armored Fleet Dairugger XV». В 2016 году сериал перезапустили на Netflix под названием «Вольтрон: Легендарный защитник» с сюжетом, который рассказывал о пяти землянах, что волей случая стали последней надеждой на спасение Вселенной от гнета Империи Галра.