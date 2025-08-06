Battlefield 6 собрала 9 000 онлайна в Steam еще до старта бета-теста

Предварительная загрузка Battlefield 6 стартовала за несколько дней до открытия бета-тестирования, а серверы уже заполнили игроки. В онлайне почти столько же людей, сколько в Battlefield 2042.

Только за первые часы после открытия доступа к загрузке клиента в Steam зафиксировали пиковое количество в 9 463 одновременных пользователей. Число довольно большое, ведь сама игра еще даже не вышла. Для сравнения Battlefield 2042 на момент публикации малый лишь немного больше — 11 495 игроков за сутки.

Разработчики Battlefield 6 на ивенте в Гонконге говорили, что если не будет хватать игроков они запустят на сервера ботов. Их также можно будет использовать в кастомных режимах Portal, хотя насколько они будут «умными» — пока неизвестно. Но с такой тенденцией онлайна, возможно, им не придётся этого делать. Хотя всегда качество тайтла может быть неудовлетворительным, что оттолкнет людей.

На момент написания этой новости в клиенте Battlefield 6 в Steam оставались 2 720 одновременных игроков. Некоторые запускают бета-клиент просто для того, чтобы настроить тайтл до старта. Пользователи тратят по полчаса на настройку интерфейса, изменения поля зрения оружия или просто общаются в лобби с друзьями.

«На данный момент я провел 6,4 часа бета-тестирования. Я буквально просто сидел в лобби и общался с друзьями через голосовой чат в игре», — написавший на Reddit gruggers1.

Другие пытаются обойти технические ограничения: если в BIOS не включена Secure Boot, игра на ПК не запускается вообще. Кроме Steam, предварительная загрузка доступна и на PS5, Xbox Series X|S и в приложении EA — поэтому реальное количество желающих сыграть еще больше.

Как известно, ранний доступ к бета-тесту 7 августа получат те, кто зарегистрировался в Battlefield Labs до 31 июля, участники EA Play Pro и зрители Twitch-стримов, которые успели получить ключ. Для остальных пользователей открытое бета-тестирование будет продолжаться 9-10 августа, а потом еще одни выходные с 14 по 17 августа. Уже известно, какие локации и режимы будут доступны для геймеров — среди них горная местность, маленькие переулки и мегаполис. В целом в мультиплеере будет девять карта недавно датамайнер слил полную версию.

«В будущем в Battlefield 6 появится карта «Огненная буря» — это наша классика. Мы планируем добавлять классические версии и карты на основе пожеланий фанатов и игроков. Конечно, у нас много вариантов, и мы хотим выбрать лучшие, чтобы все могли вспомнить те замечательные моменты, проведенные в Battlefield», — говорит директор по разработке Анна Нарревик.

Предзагрузка беты требует до 39,3 ГБ на различных платформах. Полноценный релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября для PS5, Xbox Series X|S и ПК — примерно за месяц до запуска Call of Duty: Black Ops 7.

Источники: Battlefield Bulletin / GameSpot