Белла Рамзи о потенциальной роли в Marvel: "Я могла бы сыграть Человека-паука"

Подвинься, Том Холланд — подросла «новая замена» для Человека-паука. И это противоречивая звезда «Одних из нас» Белла Рамзи.

В последнем интервью Рамзи спросили, планирует ли она последовать примеру своего коллеги по «Одни из нас» Педро Паскаля и присоединиться к MCU? Актриса в шутку ответила, что не против примерить на себя костюм Человека-паука, если бы Marvel когда-то предложила ей работу.

«Я могла бы сыграть Человека-паука. Хотя Том Холланд прекрасно справился с работой. Возможно, им придется создать для меня нового супергероя».

Bella Ramsey says they could be the next #SpiderMan — and calls Andrew Garfield’s version “incredible” and that they “loved it.”https://t.co/4pHVkhGwJm pic.twitter.com/H5WpCZuV3Q — Variety (@Variety) August 17, 2025

Далее Рамзи уточнила, что является новичком в супергероике и только в прошлом году познакомилась с кинотворчеством Marvel. Это как раз таки был фильм «Человек-паук», однако с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

«Это впервые, когда я посмотрела фильм Marvel, и это было два-три месяца назад. Невероятно, мне очень понравилось».

Рамзи и Паскаль сыграли главные роли в сериале «Одни из нас», однако Джоэл вряд ли появится в третьем сезоне. Тем временем Белла надеется, что их сотрудничество на экране еще продолжится: если не в супергеройском жанре, который выбрал для себя актер с «Фантастической четверкой», то, например, в фильме об ограблении.

«Я думаю о чем-то вроде фильма об ограблении, где мы вместе разносим банк».

Дуэт уже 14 сентября появится вместе на вечере вручения премии «Эмми», где «Одни из нас» будет представлен сразу в 17 номинациях. Сериал официально продлили на третий сезон, хотя активная работа, по словам Рамзи, еще не начата.

«У меня нет сценариев, и я не знаю, когда начнутся съемки».

Что касается «Человека-паука», то съемки четвертого фильма с Томом Холландом уже идут и довольно активно. Ранее в Глазго перекрыли 60+ улиц для создания «эпических» экшн-сцен и установили декорации, имитирующие «вид и атмосферу» Нью-Йорка. Кроме Холланда свои роли повторят Джейкоб Баталон (Нед) и Зендея (Эм-Джей), хотя последняя получит ограниченное экранное время. Среди новичков ожидаем появления звезды «Очень странных дел» Сэди Синк, Джона Бернтала в роли Карателя и Лизы Колон-Заяс из «Медведя». Релиз — 31 июля 2026 года.

Источник: Collider