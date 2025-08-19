Новости Кино 19.08.2025 comment views icon

Белла Рамзи о потенциальной роли в Marvel: "Я могла бы сыграть Человека-паука"

Катерина Даньшина

Белла Рамзи о потенциальной роли в Marvel: "Я могла бы сыграть Человека-паука"

Подвинься, Том Холланд — подросла «новая замена» для Человека-паука. И это противоречивая звезда «Одних из нас» Белла Рамзи.

В последнем интервью Рамзи спросили, планирует ли она последовать примеру своего коллеги по «Одни из нас» Педро Паскаля и присоединиться к MCU? Актриса в шутку ответила, что не против примерить на себя костюм Человека-паука, если бы Marvel когда-то предложила ей работу.

«Я могла бы сыграть Человека-паука. Хотя Том Холланд прекрасно справился с работой. Возможно, им придется создать для меня нового супергероя».

Далее Рамзи уточнила, что является новичком в супергероике и только в прошлом году познакомилась с кинотворчеством Marvel. Это как раз таки был фильм «Человек-паук», однако с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

«Это впервые, когда я посмотрела фильм Marvel, и это было два-три месяца назад. Невероятно, мне очень понравилось».

Рамзи и Паскаль сыграли главные роли в сериале «Одни из нас», однако Джоэл вряд ли появится в третьем сезоне. Тем временем Белла надеется, что их сотрудничество на экране еще продолжится: если не в супергеройском жанре, который выбрал для себя актер с «Фантастической четверкой», то, например, в фильме об ограблении.

«Я думаю о чем-то вроде фильма об ограблении, где мы вместе разносим банк».

Кадры из сериала «Одни из нас»

Дуэт уже 14 сентября появится вместе на вечере вручения премии «Эмми», где «Одни из нас» будет представлен сразу в 17 номинациях. Сериал официально продлили на третий сезон, хотя активная работа, по словам Рамзи, еще не начата.

«У меня нет сценариев, и я не знаю, когда начнутся съемки».

Что касается «Человека-паука», то съемки четвертого фильма с Томом Холландом уже идут и довольно активно. Ранее в Глазго перекрыли 60+ улиц для создания «эпических» экшн-сцен и установили декорации, имитирующие «вид и атмосферу» Нью-Йорка. Кроме Холланда свои роли повторят Джейкоб Баталон (Нед) и Зендея (Эм-Джей), хотя последняя получит ограниченное экранное время. Среди новичков ожидаем появления звезды «Очень странных дел» Сэди Синк, Джона Бернтала в роли Карателя и Лизы Колон-Заяс из «Медведя». Релиз — 31 июля 2026 года.

«Человек-паук 4»: Том Холланд позирует в новом костюме, а один из «Мстителей» возвращается в фильме Sony

Источник: Collider

