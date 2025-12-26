Новости Игры 26.12.2025 comment views icon

Bethesda хочет, чтобы вы играли в Fallout 5 в течение "600 часов"

Bethesda хочет, чтобы в Fallout 5 играли сотни часов. По словам разработчиков, в «идеальном мире» новая часть серии должна длиться примерно 600 часов игры.

Bethesda Game Studios в разговоре о будущем франшизы рассказала, что новая часть с самого старта задумывалась «на длинную дистанцию». Это не проект на несколько десятков часов, а большая RPG, куда игроки смогут возвращаться снова и снова. Директор по дизайну Эмиль Пальяруло рассказал, что команда стремится создать Fallout 5 так, чтобы она дарила и сюжет, и знакомые механики, и настоящую атмосферу серии.

«Я был бы рад игре, которая будет такой же успешной, как и предыдущие Fallout, и продолжит давать фанам то, что они любят — историю, в которую можно погрузиться, и системы, которые им нравятся. Это должен быть опыт не на 20 или даже 100 часов, а на 200, 300, ну и даже 600 часов, потому что именно такие игры мы делаем», — говорит Пальяруло.

Bethesda напоминает, что длительная поддержка и долгий жизненный цикл — это часть ДНК серии. Fallout 76, который вышел в 2018 году, до сих пор получает обновления и стала связанной с сериалом. В предыдущих Fallout долгую жизнь игре обеспечивали дополнения, Creation Club и моды.

О самом Fallout 5 студия пока что говорит немного. Известно лишь, что игра будет связана с текущим телешоу во вселенной Fallout. По данным инсайдеров, пятая часть получила «полностью зеленый свет» после отмены другого проекта и, вероятно, выйдет после The Elder Scrolls 6.

Что именно собой будет представлять Fallout 5, пока что вообще не понятно. Пока что неясно, как именно новая игра будет связана с сериалом. События могут разворачиваться до него, параллельно или уже после. Окна релиза у проекта нет, и никаких конкретных дат Bethesda не называет. Вместе с тем, по данным СМИ, Bethesda работает над ремастером Fallout: New Vegas.

Источник: Insider Gaming 

