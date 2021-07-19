Bloomberg: В новом iPhone может дебютировать постоянно включенный дисплей, аналогичный Apple Watch





По данным Bloomberg, версия iPhone 2021 года может иметь постоянно включенный дисплей, аналогично Apple Watch. Такая функция уже давно доступна на Android-смартфонах.

Вместе с тем, по данным источника, новые смартфоны будут иметь улучшенное время автономной работы, меньшую выемку в верхней части дисплея и поддержку частоты обновления 120 Гц. Кроме того, следует ожидать появления более производительного чипа A15 и внедрения улучшенной функции записи видео.

Это не первая утечка, свидетельствующая о том, что Apple работает над постоянно включенными дисплеем для будущих iPhone. Инсайдер Макс Вайнбах намекнул ранее в этом году, что Apple может использовать в будущих iPhone такие же LTPO панели, что и в умных часах.

Это согласуется с предыдущими публикациями Bloomberg о том, что «по крайней мере, один» из четырёх новых iPhone будет иметь дисплей LTPO. Применяемая технология динамически регулирует частоту обновления экрана часов, чтобы продлить срок службы батареи. Аналитик Минг-Чи Куо также сказал ранее в этом году, что iPhone Pro, который появится в этом году, будет иметь LTPO дисплеи и частоту обновления 120 Гц.

Дополнительно источник сообщает, что Apple, вероятно, анонсирует новые MacBook Pro этой осенью, «самое позднее в период с сентября по ноябрь». По его словам, производство новых ноутбуков начнётся в третьем квартале.

Источник: The Verge