Создатели сериала «Аколит» имели один принцип в работе: «Что бы подумал Джордж Лукас?»

Сериал «Аколит», события которого разворачиваются во вселенной «Звездных войн», отменили сразу после выхода первого сезона — решение очень расстроило и удивило его создателей, которые пытались подражать Джорджу Лукасу в каждом из кадров.

Вопрос «что бы подумал Джордж?» или «что сделал бы Джордж?» был главным принципом во время съемок для шоураннера Лесли Хедланд, о чем в интервью Gold Derby рассказал оператор Крис Тиг.

«Лесли всегда спрашивала: «Что бы сделал Джордж? Что бы подумал Джордж?». И это был наш руководящий принцип», — говорит Тиг, добавляя что Хедланд «придерживалась мантры отражения» того, чего Джордж Лукас стремился достичь еще в 1977 году. «Если мы собираемся двигать камеру, это должно что-то означать. Это должно подчеркивать какую-то часть повествования, или это должно быть связано с каким-то аспектом хореографии, или что-то подобное».

«Аколит» — это сериал, события которого происходят в мрачный период, известный как «Высокая Республика» (примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»), и повествуют о бывшем падаване, который воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, однако они сталкиваются с более зловещими силами, чем можно было ожидать. Главные роли взяли на себя Мэнни Хасинто, Амандла Стенберг, а также звезда Игры в кальмара» Ли Чон Чже, который, кстати, изучал английский язык специально для роли.

Изначально «Аколит»демонстрировал рекордные просмотры, однако количество зрителей катастрофически упало после первых двух эпизодов, что в итоге и привело к отмене продолжения. Сейчас у первого сезона всего 19% «свежести» от зрителей и более-менее приличные 79% от критиков на Rotten Tomatoes. Хедланд ранее намекала на ревью-бомбинг и говорила, что такая реакция оказалась вполне ожидаемой для нее.

Ранее стало известно, что восемь серий «Аколита» обошлись Disney в $180 млн — фактически $22,5 млн за эпизод, или $630 тысяч за минуту экранного времени.

К большому сожалению для фанатов «Звездных войн», Джордж Лукас так и не создал сериал во вселенной до приобретения Disney Lucasfilm в 2012 году. Хотя идеи были: продюсер франшизы Рик Маккалум в недавнем интервью рассказал, что Лукас планировал шоу под названием «Star Wars: Underworld», которое имело 60 сценариев и $40 млн на эпизод.