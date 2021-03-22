Бразилия оштрафовала Apple на 2 миллиона долларов за продажи iPhone без зарядных блоков в коробках

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Власти штата Сан-Паулу в Бразилии приняли решение оштрафовать Apple на 2 миллиона долларов за отказ от включения адаптеров зарядки в комплект поставки смартфонов iPhone 12, сообщает 9to5 Mac.

Правозащитное агентство Procon-SP (аналог управления защиты прав потребителей) обвинило Apple в «вводящей в заблуждение рекламе, продаже устройств без зарядного устройства и несправедливых условиях».

С осени 2020 года Apple, как известно, больше не комплектует свои смартфоны (iPhone 12, 12 Pro, 11, SE (2020) и XR) адаптерами питания и проводными наушниками. Перед этим компания убрала адаптер питания из стандартного комплекта поставки новых часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE (а также Apple Watch Series 3 и Apple Watch Nike новых партий). Исключение сделали только для более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès. Этот шаг компания объяснила заботой об окружающей среде (для сокращения электронных отходов), а также для удешевления логистики и снижения расходов на хранение товаров.

В Procon-SP посетовали, что так и не получили ответа от Apple на официальный запрос касательно снижения стоимости iPhone 12 в связи с исключением зарядок из стандартного комплекта поставки устройств. Кроме того, агентство обвинило американскую компанию в неспособности обеспечить должную поддержку клиентам, которые столкнулись с «проблемами с некоторыми функциями» в своих iPhone после обновлений ОС. Представитель агентства заявил, что Apple «должна уважать эти законы и эти государственные институты власти».

У политики Apple есть исключения. Так, во Франции компания поставляет iPhone 12 с наушниками в коробке, поскольку это обязательное требование местного законодательства, призванное защитить граждан от электромагнитных и радиоволн, способных негативно влиять на здоровье при прикладывании смартфона к голове.

Apple пока никак не прокомментировала ситуацию, но едва ли этот штраф создаст какие-либо финансовые проблемы для компании, которая только за прошлый квартал выручила 111,4 миллиарда долларов.

К слову, многие крупные производители Android, включая лидера рынка Samsung, последовали примеру Apple и тоже постепенно отказываются от адаптеров зарядки и наушников в комплектах своих смартфонов.