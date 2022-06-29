Бразилия тоже рассматривает USB-C как единый разъем для iPhone и всех других смартфонов

Бразильский телекоммуникационный регулятор Anatel начал публичное обсуждение нового предложения сделать зарядные устройства с разъемом USB-C обязательными для всех продаваемых в стране смартфонов.

Если помните, в начале июня в ЕС пришли к согласию относительно законопроекта, регламентирующего обязательное использование разъема USB-C в будущих смартфонах, планшетах, фотоаппаратах и ​​другой пользовательской электронике, чтобы уменьшить количество электронных отходов. Новые правила заработают осенью 2024 года. В то же время США сейчас обсуждают аналогичную инициативу — с соответствующим предложением в Министерство торговли неделю назад обратилось три сенатора. И вот сейчас власти Бразилии решили последовать примеру ЕС и США с внедрением единой зарядки USB-C для всей мелкой пользовательской электроники.

«Принимая во внимание вышеперечисленные изменения на международном рынке, технический отдел Anatel рассмотрел вопрос и предлагает применить подобный подход на бразильском рынке», – говорится в сообщении Anatel.

В сопроводительной документации Anatel отметила, что преимущества обязательного использования USB-C заключаются в сокращении электронных отходов (знакомо, не правда ли?) и улучшении клиентского опыта. К недостаткам бразильский регулятор отнес вспомогательные расходы по обеспечению выполнения новых правил и потенциальный риск демотивации производителей к разработке новых лучших стандартов.

Когда политики ЕС спрашивали о подобных негативных сторонах, они отвечали, что закон может быть обновлен при появлении новых перспективных технологий.

Публичное обсуждение инициативы Anatel продлится до 26 августа, после чего будет объявлено решение.

Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих новостях, это в большинстве своем скажется на Apple. На этот момент многие уже внедрили разъем USB-C и, по сути, Apple, единственная среди крупных производителей продолжает использовать проприетарный разъем Lightning. Интересно, что регуляторы Бразилии ранее дважды штрафовали Apple за продажу iPhone без зарядных блоков в коробке.

С другой стороны, недавно авторитетный аналитик Мин-Чи Куо и Марк Гурман из Bloomberg сообщали, что Apple уже рассматривает отказ от Lightning в пользу USB-C и проверяет универсальный разъем. Ожидается, что Apple уже в 2023 году откажется от проприетарного разъема Lightning в iPhone в пользу USB-C.