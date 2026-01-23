Будильники на iPhone самостоятельно переходят в режим "без звука": как исправить?

Если вы недавно проспали на работу — смело обвиняйте Apple. Многие владельцы iPhone жалуются, что их будильники внезапно переходят в режим «без звука».

В настоящее время неизвестно, что именно вызывает сброс настроек. Авторы 9to5mac предполагают, что сбой мог коснуться только «старых» будильников iPhone, которые использовали классические тона. Чтобы проверить, изменились ли настройки у вас:

Откройте приложение «Часы» на своем устройстве;

Нажмите на каждый из будильников;

Убедитесь, что для параметра «Звук» выбрана мелодия, а не значение «Нет».

Важно: если звук будильника настроен как следует, он будет выдавать мелодию в заданное время независимо от того, находится ли iPhone в беззвучном режиме.

Среди других распространенных ошибок «тихого» срабатывания будильников:

Низкий уровень громкости: можно настроить в параметрах, пункте управления или боковыми кнопками;

Функция распознавания внимания Face ID: когда вы смотрите на экран, звук будильника автоматически уменьшается; иногда срабатывает случайно, даже когда вы спите, но ее можно деактивировать в Настройках — Face ID и код допуска — Функции внимания (просто снимите выбор).

Напомним, что с выпуском iOS 26.1 Apple усложнила пропуск и игнорирование будильника. Обновленный интерфейс добавил кнопку-слайдер для отключения сигнала: теперь пользователь должен постараться и провести пальцем дальше по экрану, чтобы выключить будильник полностью, тогда как раньше хватало одного прикосновения (иногда случайного).