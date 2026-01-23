Новости Софт 23.01.2026 comment views icon

Будильники на iPhone самостоятельно переходят в режим "без звука": как исправить?

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

На iPhone зламались будильники з масовим переходом в режим "без звуку"

Если вы недавно проспали на работу — смело обвиняйте Apple. Многие владельцы iPhone жалуются, что их будильники внезапно переходят в режим «без звука».

В настоящее время неизвестно, что именно вызывает сброс настроек. Авторы 9to5mac предполагают, что сбой мог коснуться только «старых» будильников iPhone, которые использовали классические тона. Чтобы проверить, изменились ли настройки у вас:

  • Откройте приложение «Часы» на своем устройстве;
  • Нажмите на каждый из будильников;
  • Убедитесь, что для параметра «Звук» выбрана мелодия, а не значение «Нет».
На iPhone зламались будильники з масовим переходом в режим "без звуку"На iPhone зламались будильники з масовим переходом в режим "без звуку"На iPhone зламались будильники з масовим переходом в режим "без звуку"

Важно: если звук будильника настроен как следует, он будет выдавать мелодию в заданное время независимо от того, находится ли iPhone в беззвучном режиме.

Среди других распространенных ошибок «тихого» срабатывания будильников:

  • Низкий уровень громкости: можно настроить в параметрах, пункте управления или боковыми кнопками;
  • Функция распознавания внимания Face ID: когда вы смотрите на экран, звук будильника автоматически уменьшается; иногда срабатывает случайно, даже когда вы спите, но ее можно деактивировать в Настройках Face ID и код допуска Функции внимания (просто снимите выбор).

Напомним, что с выпуском iOS 26.1 Apple усложнила пропуск и игнорирование будильника. Обновленный интерфейс добавил кнопку-слайдер для отключения сигнала: теперь пользователь должен постараться и провести пальцем дальше по экрану, чтобы выключить будильник полностью, тогда как раньше хватало одного прикосновения (иногда случайного).

Пользователи macOS 26 имеют проблемы с масштабированием окон из-за «фейковых» закругленных углов

Популярные новости

arrow left
arrow right
Взломал Apple и правительство США: видео тюремной камеры одного из самых известных хакеров
Утечка планов Apple на iOS 26.4, 27 и 28: персонализированная Siri, точное расположение "потерянных" AirPods и другое
Дефицит iPhone? NVIDIA подвинула Apple как крупнейшего заказчика TSMC
Apple, как так? Будущий недорогой MacBook "засветился" с процессором A15 Bionic
Украинский дизайнер опубликовал рендеры Apple iPhone 18 Pro: 12 новых функций и изменений следующего флагмана
Apple подтвердила новую Siri на Gemini — Илон Маск уже отреагировал
Руководители Apple заселяются в отели рядом с заводами Samsung, чтобы "забронировать" оперативную память
Давний организатор Apple WWDC потерял техники на $30 000 из-за блокировки Apple ID
Складной Apple iPhone Fold получит странную форму — рендер и чертежи
Рост несмотря на дефицит: рынок ПК увеличился почти на 10% за год
Apple Intelligence пройдет "коммунистический" тест из 2000 вопросов для запуска в Китае
15 новых функций iPhone с iOS 26.2
Прогресс наглядно: эмулятор Apple Macintosh 68K работает на копеечном чипе интернета вещей
Не баг, а фича: Apple намеренно удалила ночной режим в iPhone 17 Pro
Стоимость памяти Apple iPhone 17 вырастет на 230% в 2026 году — возможно подорожание
Apple Podcasts настойчиво предлагает религиозные подкасты с вредоносными ссылками
Ошибка перевода: Apple iPhone 18 Pro не получит фронтальную камеру сбоку
Apple ввела штрафы для ритейлеров из Индии, которые поставляют iPhone по "серым" каналам в рф
Apple разрабатывает iMac OLED, — источники среди поставщиков
Apple iPhone Air — наиболее обесцененный из всех моделей, после приобретения он теряет половину стоимости
Массовый уход из Apple: четыре топ-менеджера покинули компанию за 72 часа
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить