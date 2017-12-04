Business Korea: Samsung Galaxy X выйдет на рынок уже в 2018 году, а смартфон Apple с гибким экраном LG – не раньше 2019 года

Слухи о том, что первый гибкий смартфон Samsung Galaxy X выйдет на рынок в 2018 году ходят уже достаточно давно, однако теперь у южнокорейской компании появился дополнительный стимул не затягивать с выпуском новинки. По данным издания Business Korea, на финишную прямую с аналогичной разработкой вышли компании Apple и LG.

Руководство Samsung еще в сентябре текущего года сообщило, что планирует показать публике свою первую по-настоящему гибкую модель в 2018 году. Инсайдеры, знакомые с положением дел у основных производителей дисплеев сообщают, что у подразделения Samsung Display уже готова матрица с максимально допустимым изгибом 1.0R. Это подразумевает возможность сложить экран пополам, как обычный лист бумаги.

По данным тех же инсайдеров, Apple собирается использовать в своей гибкой модели экран от LG, а та, в свою очередь, пока смогла сделать матрицу с максимальным изгибом 2.5R. Выпуск экрана с изгибом 1.0R ожидается только в 2019 году, так что Apple придется либо использовать в своей разработке экран, уступающий разработке основного конкурента, либо же ждать еще год, пока LG сможет нагнать Samsung (которая, в свою очередь, вряд ли будет в это время стоять на месте).

Очевидно, в Samsung не хотят надеяться на удачу, и рассчитывать на то, что Apple не станет демонстрировать уступающий по своим возможностям аппарат, поэтому они постараются выйти на рынок первыми, получив в свои руки существенный маркетинговый козырь «производителя первого гибкого смартфона в мире».

Южнокорейские аналитики из Strategy Analytics (SA) прогнозируют, что смартфоны с гибкими экранами сразу от нескольких производителей выйдут на коммерческий рынок уже в ближайшие пару лет. Сначала они будут доступны в устройствах с маленькими и средними дисплеями (смартфоны и планшеты), а затем будут доступны и в более крупных устройствах, при этом ожидается, что к 2021 году доля “гибких смартфонов” превысит 1% мировых продаж.

Источник: Business Korea