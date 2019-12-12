Бюджетные 7-нм и RDNA. Официальный анонс и полноценные тесты видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT
Сегодня компания AMD официально представила нового члена семейства видеокарт Navi — модель начального уровня Radeon RX 5500 XT, она будет представлена на рынке только в версиях от AIB-партнеров (эталонного варианта от самой AMD не будет). Новинка выступает прямым конкурентом NVIDIA GeForce GTX 1650 Super и наверняка заинтересует экономных геймеров (главным образом версия с 4 ГБ памяти).
Графическая карта Radeon RX 5500 XT основана на 7-нм ядре AMD Navi 14 в конфигурации с 22 вычислительными блоками или 1408 потоковыми процессорами RDNA, 88 текстурными блоками (TMU) и 32 блоками растеризации (ROP). Видеобуфер представлен четырьмя или восемью гигабайтами памяти GDDR6 с эффективной скоростью 14 ГГц. Ширина шины составляет 128 разрядов, а пропускная способность подсистемы памяти — 224 ГБ/с. То есть, параметры такие же, как у представленной в октябре Radeon RX 5500, которая доступна только в составе готовых ПК.
Частотная формула GPU имеет вид 1607/1717/1845 МГц (Base/Game/Boost Clock), а сырая вычислительная мощность составляет 5,2 терафлопс.
Как и старшие модели Radeon RX 5700, новинка поддерживает интерфейс PCI Express 4.0, но довольствуется только восемью линиями. Для подачи дополнительного питания предусмотрен один восьмиконтактный разъем, а номинальный TDP заявлен на уровне 130 Вт.
Ниже приводим сводную сравнительную таблицу характеристик новых Radeon RX и старых:
|Видеокарта
|AMD Radeon RX 5500 XT
|AMD Radeon RX 5700
|AMD Radeon RX 570
|AMD Radeon RX 560
|GPU, графическая архитектура, техпроцесс
|Navi 14 (RDNA 1st Gen), 7 нм TSMC
|Navi 10 (RDNA 1st Gen), 7 нм TSMC
|Polaris 10 (GCN 4), 14 нм GloFo
|Polaris 11 (GCN 4), 14 нм GloFo
|Количество транзисторов в GPU, млрд
|6,4
|10,3
|5,7
|3
|К-ство потоковых процессоров
|1408
|2304
|2048
|1024
|К-ство блоков TMU/ROP
|88/32
|144/64
|128/32
|64/16
|Базовая частота, МГц
|1607
|1465
|1168
|1175
|Частота Boost Clock, МГц
|1717
|1625
|Н/Д
|Н/Д
|Частота Game Clock, МГц
|1845
|1725
|1244
|1275
|Производительность, TFLOPs
|5,2
|7,95
|5,1
|2,6
|Память
|4/8 ГБ GDDR6 14 ГГц
|8 ГБ GDDR6 14 ГГц
|4 ГБ GDDR5 7 ГГц
|4 ГБ GDDR5 7 ГГц
|Разрядность шины обмена с памятью, бит
|128
|256
|256
|128
|Полоса пропускания видеопамяти, ГБ/с
|224
|448
|224
|112
|Интерфейс
|PCI-Express 4.0
|PCI-Express 4.0
|PCI-Express 3.0
|PCI-Express 3.0
|Потребляемая мощность (Typical Board Power), Вт
|130
|180
|150
|80
|Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США
|199/169
|349
|169
|99
|Дата анонса
|12/12/2019
|07/07/2019
|04/18/2017
|05/2017
Как отмечалось выше, Radeon RX 5500 XT будет представлена на рынка только в версиях от AIB-партнеров AMD, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire и XFX. Рекомендованная цена 4-гигабайтной модели составляет $169, а версия с 8 ГБ памяти GDDR6 обойдется минимум — $199. В играх с высокими или ультра-настройками качества графики старшая модификация благодаря большему объему памяти может обеспечить прирост производительности до 24%, но попадает в один ценовой сегмент GeForce GTX 1660 и GTX 1660 Super, которые выглядят убедительнее.
Одновременно с анонсом был снят запрет на публикацию обзоров Radeon RX 5500 XT, и мы имеем возможность ознакомиться с множеством полноценных обзоров бюджетной новинки «красных». По ссылкам в конце заметки — обзоры различных тематических источников, мы же приведем лишь некоторые диаграммы из различных источников, наиболее наглядно демонстрирующие позиции Radeon RX 5500 XT на фоне конкурентов.
Как видим, Radeon RX 5500 XT получилась весьма достойным конкурентом GeForce GTX 1650 Super и наверняка поможет AMD увеличить долю рынка.
Источник: anandtech, techpowerup (2), tomshardware, Computerbase и AMD