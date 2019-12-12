Бюджетные 7-нм и RDNA. Официальный анонс и полноценные тесты видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT





Сегодня компания AMD официально представила нового члена семейства видеокарт Navi — модель начального уровня Radeon RX 5500 XT, она будет представлена на рынке только в версиях от AIB-партнеров (эталонного варианта от самой AMD не будет). Новинка выступает прямым конкурентом NVIDIA GeForce GTX 1650 Super и наверняка заинтересует экономных геймеров (главным образом версия с 4 ГБ памяти).

Графическая карта Radeon RX 5500 XT основана на 7-нм ядре AMD Navi 14 в конфигурации с 22 вычислительными блоками или 1408 потоковыми процессорами RDNA, 88 текстурными блоками (TMU) и 32 блоками растеризации (ROP). Видеобуфер представлен четырьмя или восемью гигабайтами памяти GDDR6 с эффективной скоростью 14 ГГц. Ширина шины составляет 128 разрядов, а пропускная способность подсистемы памяти — 224 ГБ/с. То есть, параметры такие же, как у представленной в октябре Radeon RX 5500, которая доступна только в составе готовых ПК.

Частотная формула GPU имеет вид 1607/1717/1845 МГц (Base/Game/Boost Clock), а сырая вычислительная мощность составляет 5,2 терафлопс.

Как и старшие модели Radeon RX 5700, новинка поддерживает интерфейс PCI Express 4.0, но довольствуется только восемью линиями. Для подачи дополнительного питания предусмотрен один восьмиконтактный разъем, а номинальный TDP заявлен на уровне 130 Вт.

Ниже приводим сводную сравнительную таблицу характеристик новых Radeon RX и старых:

Видеокарта AMD Radeon RX 5500 XT AMD Radeon RX 5700 AMD Radeon RX 570 AMD Radeon RX 560 GPU, графическая архитектура, техпроцесс Navi 14 (RDNA 1st Gen), 7 нм TSMC Navi 10 (RDNA 1st Gen), 7 нм TSMC Polaris 10 (GCN 4), 14 нм GloFo Polaris 11 (GCN 4), 14 нм GloFo Количество транзисторов в GPU, млрд 6,4 10,3 5,7 3 К-ство потоковых процессоров 1408 2304 2048 1024 К-ство блоков TMU/ROP 88/32 144/64 128/32 64/16 Базовая частота, МГц 1607 1465 1168 1175 Частота Boost Clock, МГц 1717 1625 Н/Д Н/Д Частота Game Clock, МГц 1845 1725 1244 1275 Производительность, TFLOPs 5,2 7,95 5,1 2,6 Память 4/8 ГБ GDDR6 14 ГГц 8 ГБ GDDR6 14 ГГц 4 ГБ GDDR5 7 ГГц 4 ГБ GDDR5 7 ГГц Разрядность шины обмена с памятью, бит 128 256 256 128 Полоса пропускания видеопамяти, ГБ/с 224 448 224 112 Интерфейс PCI-Express 4.0 PCI-Express 4.0 PCI-Express 3.0 PCI-Express 3.0 Потребляемая мощность (Typical Board Power), Вт 130 180 150 80 Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США 199/169 349 169 99 Дата анонса 12/12/2019 07/07/2019 04/18/2017 05/2017

Как отмечалось выше, Radeon RX 5500 XT будет представлена на рынка только в версиях от AIB-партнеров AMD, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire и XFX. Рекомендованная цена 4-гигабайтной модели составляет $169, а версия с 8 ГБ памяти GDDR6 обойдется минимум — $199. В играх с высокими или ультра-настройками качества графики старшая модификация благодаря большему объему памяти может обеспечить прирост производительности до 24%, но попадает в один ценовой сегмент GeForce GTX 1660 и GTX 1660 Super, которые выглядят убедительнее.

Одновременно с анонсом был снят запрет на публикацию обзоров Radeon RX 5500 XT, и мы имеем возможность ознакомиться с множеством полноценных обзоров бюджетной новинки «красных». По ссылкам в конце заметки — обзоры различных тематических источников, мы же приведем лишь некоторые диаграммы из различных источников, наиболее наглядно демонстрирующие позиции Radeon RX 5500 XT на фоне конкурентов.

Как видим, Radeon RX 5500 XT получилась весьма достойным конкурентом GeForce GTX 1650 Super и наверняка поможет AMD увеличить долю рынка.

Источник: anandtech, techpowerup (2), tomshardware, Computerbase и AMD