Бывший инженер Apple признал себя виновным в краже автомобильных секретов компании

Сяолан Чжан, бывший сотрудник Apple, обвиняемый в краже файлов, содержащих коммерческую тайну секретного автомобильного подразделения Apple, в понедельник признал себя виновным в федеральном суде Сан-Хосе. Чжан был арестован федеральными агентами в июле 2018 года в аэропорту Сан-Хосе, откуда он планировал вылететь в Китай.

Согласно судебным документам, поданным в понедельник, достигнуто соглашение о признании Чжаном вины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс. после того, как он признал себя виновным в краже коммерческой тайны. Вынесение приговора назначено на ноябрь.

Чжан обвиняется в загрузке внутренних файлов компании, касающихся автомобильного проекта Apple, в частности, 25-страничного документа, включающего инженерные схемы печатной платы для автономного транспортного средства. Чжана также обвинили в краже справочных руководств и PDF-файлов с описанием прототипов Apple и требований к прототипам.

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Согласно обвинительным документам ФБР и прокуратуры США, подследственный работал в Apple с 2015 года, в последнее время в качестве инженера по аппаратному обеспечению команды автономных транспортных средств.

Apple впервые заподозрила Чжана в краже коммерческой тайны после его отпуска по уходу за ребенком, который он провел в Китае. Сотрудник ушел из компании по возвращению из отпуска с намерением вернуться в Китай и позаботиться о своей матери.

Чжан проинформировал Apple, что планирует работать в Xmotors, ведущей китайской компании по производству электромобилей, и его доступ к сети Apple был отключен.

Расследование Apple показало, что Чжан загружал документы и информацию из баз данных компании. Камеры зафиксировали, как он входил в лабораторию и извлекал оборудование, которое позже было идентифицировано как печатные платы и сервер.

Обвинения позволили приоткрыть тайну Apple, которую компания даже спустя годы не признает: существование ее подразделения, разрабатывающего автономные электромобили.

Источник: CNBC