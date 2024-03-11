Новости IT-бизнес 11.03.2024 в 08:41 comment views icon

Бывший босс Activision Blizzard Бобби Котик хочет купить TikTok, — The Wall Street Journal

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Бывший босс Activision Blizzard Бобби Котик хочет купить TikTok, — The Wall Street Journal

Он  уже представил идею потенциальным партнерам — гендиректору OpenAI Сэму Альтману, в том числе.

The Wall Street Journal сообщает, что бывший гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик заинтересован в покупке TikTok — учитывая новый законопроект США, который предусматривает продажу соцсети местному владельцу или ее полный запрет в стране.

Котик якобы обсуждал эту идею на конференции с потенциальными партнерами, в частности гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом, а также исполнительным руководителем китайской владелицы TikTok ByteDance Чжан Имином.

Если TikTok будет продан, это, вероятно, будет стоить сотни миллиардов долларов.

Бобби Котик возглавлял Activision более 30 лет и ушел в отставку в прошлом году. В урегулированном иске 2021 года компанию под его руководством обвинили в содействии сексуальным домогательствам и гендерной дискриминации. По данным WSJ, Котик знал о нападениях и жалобах, однако не раскрывал полную информацию правлению — его самого также обвинили в домогательствах, сообщал The Verge.

После обнародования информации сотрудники Activision Blizzard требовали отставки для Котика, однако тот оставался на должности до завершения поглощения Microsoft в 2023 году.

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«Закон о защите американцев от программ, контролируемых иностранными злоумышленниками», который Джо Байден планирует подписать, предусматривает, что ByteDance должна продать TikTok в течение 6 месяцев, иначе его запретят в магазинах приложений США. На прошлой неделе соцсеть разослала push-уведомления с просьбой позвонить своим представителям. После голосования в Палате представителей, где он, как ожидается, будет одобрен, законопроект передадут в Сенат.

Опасения законодателей в настоящее время сосредоточены на связи TikTok с Китаем и потенциальном доступе страны к конфиденциальным данным. В то же время сотрудничество соцсети с OpenAI, вероятно, будет предусматривать обучение моделей ИИ на данных пользователей, что также не слишком безопасно.

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