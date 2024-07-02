Cable Matters представила первый кабель Thunderbolt 5 за $23 — работает как USB4 или TB 4 пока нет устройств

Почти через год после официального дебюта Thunderbolt 5 первый в мире кабель нового стандарта наконец материализуется. Компания Cable Matters представила кабель Thunderbolt 5, который предлагает полную пропускную способность для передачи видео 120 Гбит/с с длиной 0,3 м, 0,5 м и 1 м за $23, $27 и $33 соответственно.

Поскольку Thunderbolt 5 имеет только один стандартный вариант исполнения, кабель поддерживает все его возможности: мощность питания до 240 Вт, обратную совместимость с портами Thunderbolt 4 и Thunderbolt 3 Type-C (а также с USB4 и USB Type-C), 120 Гбит/с для видео в режиме повышения пропускной способности и до 80 Гбит/с двунаправленной скорости.

Thunderbolt 5 базируется на стандарте USB4 версии 2.0 с дополнительным преимуществом Thunderbolt, которым является режим увеличения пропускной способности. Он позволяет выйти за пределы максимального ограничения USB4 V2.0 в 80 Гбит/собеспечивая колоссальные 120 Гбит/с, только для дисплеев. Это достигается путем переключения трех из четырех полос 40 Гбит/с в режиме передачи, что позволяет получить 120 Гбит/с в одном направлении, но ограничивает обратное соединение до 40 Гбит/с. Однако для дисплеев это не проблема, поскольку подавляющее большинство данных нужно отправлять только в одном направлении.

Режим сверхвысокой пропускной способности будет активирован только тогда, когда достаточному количеству дисплеев или дисплеям с достаточно высоким разрешением и частотой обновления нужна будет скорость более 80 Гбит/с. Благодаря этой новой функции Thunderbolt 5 поддерживает несколько дисплеев 8K и частоту обновления до 4K 540 Гц или 8K 120 Гц, что должны в будущем оценить заядлые геймеры. Это на 50% большая пропускная способность по сравнению с DisplayPort 2.1.

Thunderbolt 5 также впервые использует преимущества PCIe Gen 4, предоставляя до 64 Гбит/с для PCIe. В первую очередь это актуально для внешних видеокарт или док-станций для них, а также для современных твердотельных накопителей.

Cable Matters является первым производителем кабелей, который представил кабель Thunderbolt 5. К сожалению, в настоящее время практически нет устройств, которые бы официально поддерживали новый стандарт, однако кабелем можно пользоваться как высокоскоростным USB4 последней версии в ожидании новой техники. Сейчас Thunderbolt 5, похоже, поддерживает только ноутбук Razer Blade 18 в топовой комплектации. Периферийных устройств Belkin, J5Create, OWC и Sabren, которые были представлены на выставке CES 2024, еще нет на рынке. Hyper также указывает, что док-станция p Thunderbolt 5 за $400 пока недоступна.

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Источники: Tom`s Hardware, The Verge

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