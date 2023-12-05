CD Project Red: трейлер к релизу Cyberpunk 2077: Ultimate Edition + выход патча Update 2.1 на 37 ГБ

CD Project Red выпустила трейлер издания Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, объединяющего в себе основную игру с дополнением Phantom Liberty. Это ознаменовало начало продаж.

Как говорит Киану Ривз на первых кадрах трейлера Welcome to Night City. Пожалуй, это самый комплексный способ познакомиться с игрой для тех, кто еще не начинал.

Также 5 декабря прошел релиз патча Cyberpunk 2077 Update 2.1. Это «прощальная» заплата на 37 ГБ. 2.1 станет последним большим обновлением, он добавил в игру метрополитен с 5 линиями и 19 станциями, которые можно использовать в качестве точки быстрого перемещения или непосредственно в режиме поездки на метро, ​​которую можно в любой момент пропустить. Update 2.1 также принесет возможность носить с собой радио и слушать различные радиостанции Cyberpunk 2077 даже вне транспортного средства, а также усовершенствование боев с боссами и увеличением количества транспортных средств.