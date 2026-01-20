Новости Крипто 20.01.2026 comment views icon

Binance отчиталась за 2025 год: рынок криптовалют впервые превысил $4 трлн

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Binance відзвітувала за 2025 рік: ринок криптовалют вперше перевищив $4 трлн, біткоїн закріпився інституційно

Binance Research опубликовала годовой отчет за 2025 год и очертила ключевые тенденции для криптовалютной индустрии в 2026 году. По итогам прошлого года общая рыночная капитализация криптовалют достигла более $4 трлн, колеблясь в диапазоне от $2,4 трлн до $4,2 трлн.

Биткоин достиг нового исторического максимума, хотя рынок завершил год со снижением примерно на 7,9%. Год отличался высокой волатильностью из-за политики центральных банков, торговых конфликтов и геополитических рисков. Биткоин закрепился как институциональный макроактив с рыночной долей 58-60%. Спотовые ETF США получили более $21 млрд чистых притоков, корпоративные и институциональные резервы превысили 1,1 млн BTC, или 5,5% общего предложения. Хешрейт сети превысил 1 ZH/s, сложность майнинга выросла на 36%, активные адреса сократились на 16%, количество транзакций оставалось ниже пиковых значений предыдущих циклов.

Сегмент Layer 1 показал, что объем транзакций сам по себе не гарантирует экономической значимости. Ethereum сохранил лидерство по количеству разработчиков и ликвидностью DeFi, однако базовый слой и снижение комиссий из-за роллапов ограничили относительную производительность. Solana и BNB Chain смогли конвертировать пользовательскую активность и стейблкоин-расчеты в реальный доход; BNB стал самым успешным крупным криптоактивом за год.

Экосистема L2 Ethereum обеспечила более 90% транзакций в сети, однако активность и доход концентрировались у небольшого количества ролапов — Base, Arbitrum. Валовой доход ведущих протоколов DeFi вырос до $16,2 млрд. Стейблкоины стали универсальным расчетным средством с капитализацией более $305 млрд и среднесуточным объемом транзакций $3,54 трлн. Шесть новых стейблкоинов — BUIDL, PYUSD, RLUSD, USD1, USDf и USDtB — превысили $1 млрд рыночной капитализации каждый.

Binance відзвітувала за 2025 рік: ринок криптовалют вперше перевищив $4 трлн, біткоїн закріпився інституційно
Изображение: Binance

Сектор криптопотребления постепенно перешел к реальным применениям и интеграции с глобальными платежами и финтехом. Frontier Tech в 2025 году концентрировался на AI-агентах, on-chain платежах и децентрализованной координации инфраструктуры, обработав более 100 млн платежей через агентские системы, с суммарным объемом примерно $30 млн и более 1 млн ежедневных транзакций.

На 2026 год Binance прогнозирует «перезагрузку риска»: синхронное смягчение монетарной политики, фискальные стимулы и дерегуляция должны активизировать институциональные потоки, развитие PayFi, токенизацию, рынки прогнозов и ИИ-финсервисы. Дальнейший рост будет зависеть от ликвидности и реального использования, а не от спекулятивных циклов.

Источник: Binance

Популярные новости

arrow left
arrow right
В США выпустили бойлер, который майнит биткоин: цена - $2 000
Некоторым украинским пользователям Binance прекратили прямой вывод средств на банковские карты — криптобиржа объясняет, почему
Исторический рекорд: в 2025 году "умерли" 11,6 млн токенов — это более 86% всех провалов за последние 5 лет
Коллапс биткоина на ровном месте: падение ниже $90 тыс. и приближение к "кресту смерти"
Чикагская биржа остановила торговлю деривативами из-за проблем с охлаждением и вызвала сбой на мировых рынках
Хакеры в очередной раз взломали BNB Chain: из платежной системы GANA Payment похищено более $3,1 млн, токен упал на 90%
На Рождественские праздники биткоин падал почти до $24 тыс. в связке с криптовалютой семьи Трампа
Будет ли биткоин по $3? Аналитики обсудили последствия гипотетического взлома кошельков Сатоши Накамото
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
Майнер-одиночка добыл полный блок биткоина стоимостью $270 000 несмотря на шансы 1 к 180 миллионам
Ни один из прогнозов аналитиков по биткоину на 2025 год не оправдался: приблизились лишь единицы
Две уникальные металлические монеты стоимостью 1000 биткоинов каждая активировали после 13-летней "спячки"
Старейший майнинг-пул Bitcoin отмечает 15-летие: он добыл биткоинов на $115 млрд и увеличил мощность хешрейта в 255 млрд раз
Новое вооруженное криптовалютное ограбление на $11 млн: почему такие вещи часто происходят
Хешрейт биткоина упал на рекордные 4%: разбег прогнозов на год колеблется от $78 500 до $200 000
Криптовалютную биржу Upbit взломали: украдено более $38 млн, активы заблокированы
В Киеве и Харькове осуждены организаторы мошеннической криптовалютной биржи: пострадали граждане Евросоюза, изъято почти $1,6 млн
Дорогу молодым: криптовалютная биржа Binance запускает платформу Junior для детей 6-17 лет
У пользователей Trust Wallet похитили около $7 млн из-за ошибки в расширении браузера
Найдена страна, где майнинг не умирает: в Эфиопии добыча одного биткоина стоит от $1 990 до 20 000
USDT раздора: Tether собирает рекордный резерв золота, S&P Global снижает рейтинг до минимального
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить