Binance отчиталась за 2025 год: рынок криптовалют впервые превысил $4 трлн

Binance Research опубликовала годовой отчет за 2025 год и очертила ключевые тенденции для криптовалютной индустрии в 2026 году. По итогам прошлого года общая рыночная капитализация криптовалют достигла более $4 трлн, колеблясь в диапазоне от $2,4 трлн до $4,2 трлн.

Биткоин достиг нового исторического максимума, хотя рынок завершил год со снижением примерно на 7,9%. Год отличался высокой волатильностью из-за политики центральных банков, торговых конфликтов и геополитических рисков. Биткоин закрепился как институциональный макроактив с рыночной долей 58-60%. Спотовые ETF США получили более $21 млрд чистых притоков, корпоративные и институциональные резервы превысили 1,1 млн BTC, или 5,5% общего предложения. Хешрейт сети превысил 1 ZH/s, сложность майнинга выросла на 36%, активные адреса сократились на 16%, количество транзакций оставалось ниже пиковых значений предыдущих циклов.

Сегмент Layer 1 показал, что объем транзакций сам по себе не гарантирует экономической значимости. Ethereum сохранил лидерство по количеству разработчиков и ликвидностью DeFi, однако базовый слой и снижение комиссий из-за роллапов ограничили относительную производительность. Solana и BNB Chain смогли конвертировать пользовательскую активность и стейблкоин-расчеты в реальный доход; BNB стал самым успешным крупным криптоактивом за год.

Экосистема L2 Ethereum обеспечила более 90% транзакций в сети, однако активность и доход концентрировались у небольшого количества ролапов — Base, Arbitrum. Валовой доход ведущих протоколов DeFi вырос до $16,2 млрд. Стейблкоины стали универсальным расчетным средством с капитализацией более $305 млрд и среднесуточным объемом транзакций $3,54 трлн. Шесть новых стейблкоинов — BUIDL, PYUSD, RLUSD, USD1, USDf и USDtB — превысили $1 млрд рыночной капитализации каждый.

Сектор криптопотребления постепенно перешел к реальным применениям и интеграции с глобальными платежами и финтехом. Frontier Tech в 2025 году концентрировался на AI-агентах, on-chain платежах и децентрализованной координации инфраструктуры, обработав более 100 млн платежей через агентские системы, с суммарным объемом примерно $30 млн и более 1 млн ежедневных транзакций.

На 2026 год Binance прогнозирует «перезагрузку риска»: синхронное смягчение монетарной политики, фискальные стимулы и дерегуляция должны активизировать институциональные потоки, развитие PayFi, токенизацию, рынки прогнозов и ИИ-финсервисы. Дальнейший рост будет зависеть от ликвидности и реального использования, а не от спекулятивных циклов.

Источник: Binance