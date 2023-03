Чат-бот Bard, возможно, учился на данных своего конкурента ChatGPT – в Google все отрицают

Бывший сотрудник Google AI рассказал, что исследователи использовали ответы конкурентов для обучения собственного чат-бота. Однако в компании опровергают это заявление.

The Information сообщает, что Google настолько заинтересована в улучшении собственного чат-бота, что привлекло к работе подразделение DeepMind. Еще одно интересное заявление – то, что для обучения Bard, вероятно, использовали данные ChatGPT от OpenAI, взятые с сайта под названием ShareGPT.

NEW: Prominent Google AI researcher resigned after warning Alphabet CEO Sundar Pichai and other senior execs that Bard—Google’s rival to ChatGPT—was *using data from ChatGPT*.

