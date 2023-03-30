Чат-бот Bard, возможно, учился на данных своего конкурента ChatGPT – в Google все отрицают

Бывший сотрудник Google AI рассказал, что исследователи использовали ответы конкурентов для обучения собственного чат-бота. Однако в компании опровергают это заявление.
The Information сообщает, что Google настолько заинтересована в улучшении собственного чат-бота, что привлекло к работе подразделение DeepMind. Еще одно интересное заявление – то, что для обучения Bard, вероятно, использовали данные ChatGPT от OpenAI, взятые с сайта под названием ShareGPT.
NEW: Prominent Google AI researcher resigned after warning Alphabet CEO Sundar Pichai and other senior execs that Bard—Google’s rival to ChatGPT—was *using data from ChatGPT*.
Big no-no in that world. https://t.co/a5NeclJPK5 w/ @jon_victor_ pic.twitter.com/YEZqEqpzPS
— Amir Efrati (@amir) March 29, 2023
Джейкоб Девлин, исследователь Google AI, с которым пообщались журналисты, рассказал, что не соглашался с этой инициативой и попытался предупредить, что это нарушит условия обслуживания OpenAI, а ответы Bard будут выглядеть слишком похожими на ответы конкурента.
Еще один аноним сообщил The Information, что после предупреждений инженера компания прекратила использовать ChatGPT и предположительно устранила его данные из учебной программы.
«Bard не учился на данных ShareGPT или ChatGPT», — сказал The Verge представитель Google Крис Паппас.
Сам Девлин сейчас перешел работать в OpenAI.
Интересно и то, что подразделение DeepMind в течение многих лет пыталось стать более независимым от Google, но, судя по последним новостям, так и не смогло этого сделать.
- Google анонсировала запуск собственного чат-бота Bard еще в начале февраля, однако уже в рекламном видео технология допустила ошибку, предоставив ложную информацию как результат запроса. Впоследствии появилась информация о том, что вице-президент Google Search Прабхакар Рагхаван направил электронное письмо сотрудникам, попросив их переписать ответы чат-бота вручную.
- С 21 марта Google открыла ограниченный доступ к Bard — пока только для пользователей из США и Великобритании, которые могут записаться в список ожидания на сайте. Сообщается, что чат-бот имеет похожий на ChatGPT интерфейс, но генерирует сразу по три ответа на запрос. Под каждым — светится кнопка «Google It», которая перенаправляет пользователей в поиск Google с соответствующими результатами.