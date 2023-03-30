Чат-бот Bard, возможно, учился на данных своего конкурента ChatGPT – в Google все отрицают

Бывший сотрудник Google AI рассказал, что исследователи использовали ответы конкурентов для обучения собственного чат-бота. Однако в компании опровергают это заявление.

The Information сообщает, что Google настолько заинтересована в улучшении собственного чат-бота, что привлекло к работе подразделение DeepMind. Еще одно интересное заявление – то, что для обучения Bard, вероятно, использовали данные ChatGPT от OpenAI, взятые с сайта под названием ShareGPT.

NEW: Prominent Google AI researcher resigned after warning Alphabet CEO Sundar Pichai and other senior execs that Bard—Google’s rival to ChatGPT—was *using data from ChatGPT*. Big no-no in that world. https://t.co/a5NeclJPK5 w/ @jon_victor_ pic.twitter.com/YEZqEqpzPS — Amir Efrati (@amir) March 29, 2023

Джейкоб Девлин, исследователь Google AI, с которым пообщались журналисты, рассказал, что не соглашался с этой инициативой и попытался предупредить, что это нарушит условия обслуживания OpenAI, а ответы Bard будут выглядеть слишком похожими на ответы конкурента.

Еще один аноним сообщил The Information, что после предупреждений инженера компания прекратила использовать ChatGPT и предположительно устранила его данные из учебной программы.

«Bard не учился на данных ShareGPT или ChatGPT», — сказал The Verge представитель Google Крис Паппас.

Сам Девлин сейчас перешел работать в OpenAI.

Интересно и то, что подразделение DeepMind в течение многих лет пыталось стать более независимым от Google, но, судя по последним новостям, так и не смогло этого сделать.