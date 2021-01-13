Chevrolet представит обновленный электромобиль Bolt EV и новый электрокроссовер Bolt EUV уже в феврале [тизер]

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В рамках выставки CES 2021 американский автопроизводитель General Motors официально подтвердил дату анонса двух новых электроомобилей Chevrolet Bolt EV/Bolt EUV. Модели будут представлены в феврале, а производство стартует уже летом текущего года.

В качестве тизера компания опубликовала короткий ролик с рулем кроссовера Chevrolet Bolt EUV, который поддерживает продвинутую систему помощи водителю Super Cruise.

Особый интерес в этом видео вызывает запас хода электромобиля — судя по изображению от заряда порядка 80-85% емкости батареи он должен проехать порядка 380 км (235 миль). При этом система тут же приводит крайние значения запаса хода — «оптимистичный» (446 км / 277 миль) и «песимистичный» (311 км / 193 миль).

Напомним, что в момент выхода на рынок электрохэтчбек Chevrolet Bolt EV получил запас хода на уровне 383 км по измерительному циклу EPA. В 2019 модель незначительно обновили, увеличив запас хода до 417 км. Европейская версия модели Opel Ampera-e отличалась запасом хода 520 км по циклу NEDC и 380 км по циклу WLTP. В свою очередь электрокроссовер на основе Chevrolet Bolt EV уже демонстрировался в Китае под именем Chevrolet Menlo EV.

Источник: The Verge