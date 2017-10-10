Chilli K118 – мобильный телефон в виде спиннера стоимостью $20

Повальное увлечение спиннерами иногда приобретает достаточно оригинальные формы. Так, компания Chilli International из Гонконга создала мобильный телефон K118 в виде спиннера.

Пользователям предлагается бюджетное устройство, выполненное в пластиковом корпусе. Аппарат оснащён 1,4-дюймовым дисплеем и встроенной памятью ёмкостью 32 МБ. Благодаря наличию слота для установки карты памяти ёмкость хранилища можно увеличить до 8 ГБ. Из дополнительных возможностей упоминается лишь наличие модуля беспроводной связи Bluetooth и встроенного браузера.

Мобильный телефон-спиннер Chilli K118 уже поступил в продажу в Индии по цене около $20. Новинка доступна в шести вариантах цветового исполнения корпуса.

Источник: The Verge