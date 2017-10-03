Чипы Intel Coffee Lake лишились совместимости с существующими материнскими платами из-за новой конфигурации контактов процессорного разъёма

Уже в скором времени ожидается официальный старт продаж новых настольных процессоров Intel, известных под кодовым названием Coffee Lake. Ранее циркулировали слухи о том, что новые чипы будет невозможно использовать на материнских платах, поддерживающих процессоры нынешнего поколения. Теперь Intel прояснила ситуацию – процессоры Coffee Lake действительно несовместимы с существующими материнскими платами.

Причиной тому стала отличная конфигурация контактов процессорных разъёмов. Intel опубликовала изображения схемы расположения контактов, которые свидетельствуют о несовместимости с существующими устройствами. Для процессоров Coffee Lake требуется больше контактов для снабжения энергией вычислительных ядер (VCC) – 146. Для сравнения, чипы Kaby Lake и Skylake довольствовались 128 контактами VCC, что отражено на втором изображении. Таким образом, процессоры Coffee Lake несовместимы с нынешними материнскими платами на аппаратном уровне, а не из-за программных ограничений в BIOS.

Учитывая, что для снабжения вычислительных ядер энергией требуются дополнительные разъёмы, можно предположить, что материнские платы предыдущего поколения не предназначены для работы с возросшим уровнем энергоснабжения чипов Coffee Lake с увеличенным количеством ядер.

Источник: techpowerup