Cyberpunk 2077 получила патч 1.06, которые устраняет проблему с повреждением файлов сохранения





Буквально несколько дней назад сообщалось об одной из ошибок в игре Cyberpunk 2077, которая приводила к повреждению файлов сохранения, когда их размер превышал 8 МБ. Разработчики из CD Projekt Red оперативно разобрались с этой проблемой и уже выпустили обновление для игры, которое исправляет ситуацию.

Обновление Cyberpunk 2077 1.06 должно предохранять файлы сохранений на ПК от безвозвратного повреждения, если их размер превышает рубеж в 8 МБ. Таким образом, теперь игровой процесс не будет теряться из-за возможного повреждения файлов. Однако те файлы сохранений, которые уже были повреждены ранее, восстановлению не подлежат. Разработчики предупреждали об этом ранее.

Обновление 1.06 также принесло некоторые улучшения и для консольных версий игры. Разработчики сообщают, что при запуске игры на консолях теперь будет иметь «меньше сбоев» благодаря «улучшенному управлению памятью и повышению стабильности», а игровой персонаж Dum Dum больше не будет исчезать в процессе прохождения квеста.

Это полный список исправлений патча 1.06. В начале следующего года разработчики обещают выпустить два крупных обновления, которые призваны повысить производительность и исправить ошибки. Они выйдут в январе и феврале, но точные сроки пока не называются.

Источник: The Verge