«Чужой: Ромул» – финальный украинский трейлер и дата премьеры

Вышел финальный трейлер ленты «Чужой: Ромул», к роли в которой так усердно готовилась Кейли Спейни. Предлагаем посмотреть трейлер на украинском языке.
Кроме Спейни, в фильме режиссера Феде Альваресса («Не дыши», «Зловещие мертвецы»)
играют Дэвид Джонссон (сериал «Индустрия»), Арчи Рено (сериал «Тень и кость»), Изабелла Мерсед («Мадам Паутина»), Спайк Фирн («После солнца») и другие.
«Научно-фантастический триллер возвращает феноменально успешную франшизу «Чужой» к ее истокам. Во время расчистки заброшенной космической станции группа молодых космических колонизаторов сталкивается с самой страшной формой жизни во Вселенной».
«Чужой: Ромул» станет первой лентой франшизы после фильмов «Прометей» и «Чужой: Завет», которые пытались раскрыть происхождение ксеноморфов. «Чужой: Ромул» появится в украинских кинотеатрах 15 августа.
Ксеноморфы возвращаются в первом тизере фильма «Чужой: Ромул» — перезапуске франшизы от Феде Альвареса
Источник: Kinomania
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