«Чужой: Ромул» – финальный украинский трейлер и дата премьеры

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Вышел финальный трейлер ленты «Чужой: Ромул», к роли в которой так усердно готовилась Кейли Спейни. Предлагаем посмотреть трейлер на украинском языке.

Кроме Спейни, в фильме режиссера Феде Альваресса («Не дыши», «Зловещие мертвецы»)

играют Дэвид Джонссон (сериал «Индустрия»), Арчи Рено (сериал «Тень и кость»), Изабелла Мерсед («Мадам Паутина»), Спайк Фирн («После солнца») и другие.

«Научно-фантастический триллер возвращает феноменально успешную франшизу «Чужой» к ее истокам. Во время расчистки заброшенной космической станции группа молодых космических колонизаторов сталкивается с самой страшной формой жизни во Вселенной».

«Чужой: Ромул» станет первой лентой франшизы после фильмов «Прометей» и «Чужой: Завет», которые пытались раскрыть происхождение ксеноморфов. «Чужой: Ромул» появится в украинских кинотеатрах 15 августа.

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Источник: Kinomania

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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