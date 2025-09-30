banner
Новости Технологии 30.09.2025 comment views icon

Десктопная NVIDIA RTX в ультракомпактном корпусе: знакомьтесь, Wee Beastie Super Mini Fishtank

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Десктопна NVIDIA RTX в ультракомпактному корпусі: знайомтеся, Wee Beastie Super Mini Fishtank

В свое время NVIDIA представила формат компактных десктопов SFF, но он предлагает установку стандартной видеокарты и БП. Проект Wee Beastie исповедует другой подход.

Компьютер Wee Beastie, который разработчики называют Super Mini Fishtank, представленный на Kickstarter. Этот небольшой ПК в собственном формфакторе предлагает видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ в корпусе объемом всего 4,75 л. Внешние интерфейсы (3x HDMI, 3x DP, USB4) и охлаждение, похоже, предоставляет сам ПК (фото «видеокарты» размещено на странице проекта). также есть динамическая ARGB-подсветка.

«Имея размеры всего 200 мм x 110 мм x 217 мм (4,75 л), Wee Beastie меньше коробки из-под обуви, может поместиться где угодно и стать центральным элементом вашего рабочего пространства. Прозрачные акриловые панели обеспечивают обзор на 180º и демонстрируют ваше внутреннее сияние, словно цифровой аквариум.»

Десктопна NVIDIA RTX в ультракомпактному корпусі: знайомтеся, Wee Beastie Super Mini FishtankДесктопна NVIDIA RTX в ультракомпактному корпусі: знайомтеся, Wee Beastie Super Mini Fishtank

Super Mini Fishtank также несет в себе процессор Intel Core Ultra 7 255H или Core i7-13700H, 128 ГБ оперативной памяти DDR5 ноутбучного формата, накопитель 16 ТБ и поддерживает Wi-Fi 7. В таком небольшом объеме размещены 13 высокопроизводительных вентиляторов охлаждения. Встроенный блок питания не слишком мощный: лишь 400 Вт, и возникает вопрос, хватит ли его для системы с RTX 4070. Вероятно, речь идет об уменьшении мощности GPU, но прямо об этом не сказано (компьютер позиционируется для ИИ и игр).

Десктопна NVIDIA RTX в ультракомпактному корпусі: знайомтеся, Wee Beastie Super Mini Fishtank

Сейчас финансирование на Kickstarter собрало $53 763 из целевой суммы $2570. Производство ПК должно начаться уже в 2026 году. В зависимости от комплектации пк будет стоить $699 или $899.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новый абсолютный рекорд разгона от Intel Core i9-14900KF — 9130,33 МГц
NVIDIA покупает акции Intel на $5 млрд: компании создадут чипы x86 с GPU RTX для ПК и ИИ
Тотальное доминирование: NVIDIA контролирует 94% рынка дискретных видеокарт
Micron представила первый в мире SSD PCI 6.0 со скоростью 28 000 МБ/с и накопитель на 245 ТБ
Эту конфету уже ели: Intel выпустила Core 5 120/120F, которые на самом деле i5-12400
Сенатор США расследует связи главы Intel с Китаем: Лип-Бу Тан инвестировал $200 млн в 600 китайских компаний
Модер создал "портативную" 12,5" консоль с NVIDIA RTX 4090 для ноутбуков
Шунтированная NVIDIA RTX 5090 ворвалась в десятку 3DMark только с воздушным охлаждением
Intel Jaguar Shores: новый ИИ-процессор компании появился на фото
ASRock X870 LiveMixer WiFi: 25 разъемов USB на материнской плате за $230
Кабель "прогрыз" путь к NVIDIA RTX: ремонтник показал самую ужасную сборку ПК
В идеальной упаковке: NVIDIA RTX 5090 без процессора и памяти пришла с французского Amazon
Новая видеокарта AMD Radeon RX 9060 побеждает RTX 5050 и почти догоняет 5060
NVIDIA показала DLSS 4 и RTX в Resident Evil Requiem, Cinder City, Black State и других новых играх
В Украине тоже: NVIDIA дарит Borderlands 4 покупателям GeForce RTX 5070+
«1080 Ti должна была стать звездой, а RTX 5050 украла шоу»: ютубер хотел доказать превосходство старого флагмана, но получилось наоборот
Назад в будущее: новые AMD Ryzen 9000G будут не очень новыми
"США полностью контролируют 10% акций Intel... ничего не заплатили", — Дональд Трамп
NVIDIA RTX 3080 Ti и Threadripper 3960X за $23: американец приобрел ПК как корпус на аукционе
NVIDIA идет в село: пропалыватель LaserWeeder G2 с 25 GPU и 24 лазерами испаряет 600 000 сорняков в час
Дорожная карта AMD рассказывает, когда выйдут ноутбуки на Zen 6
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить