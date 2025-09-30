Десктопная NVIDIA RTX в ультракомпактном корпусе: знакомьтесь, Wee Beastie Super Mini Fishtank

В свое время NVIDIA представила формат компактных десктопов SFF, но он предлагает установку стандартной видеокарты и БП. Проект Wee Beastie исповедует другой подход.

Компьютер Wee Beastie, который разработчики называют Super Mini Fishtank, представленный на Kickstarter. Этот небольшой ПК в собственном формфакторе предлагает видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ в корпусе объемом всего 4,75 л. Внешние интерфейсы (3x HDMI, 3x DP, USB4) и охлаждение, похоже, предоставляет сам ПК (фото «видеокарты» размещено на странице проекта). также есть динамическая ARGB-подсветка.

«Имея размеры всего 200 мм x 110 мм x 217 мм (4,75 л), Wee Beastie меньше коробки из-под обуви, может поместиться где угодно и стать центральным элементом вашего рабочего пространства. Прозрачные акриловые панели обеспечивают обзор на 180º и демонстрируют ваше внутреннее сияние, словно цифровой аквариум.»

Super Mini Fishtank также несет в себе процессор Intel Core Ultra 7 255H или Core i7-13700H, 128 ГБ оперативной памяти DDR5 ноутбучного формата, накопитель 16 ТБ и поддерживает Wi-Fi 7. В таком небольшом объеме размещены 13 высокопроизводительных вентиляторов охлаждения. Встроенный блок питания не слишком мощный: лишь 400 Вт, и возникает вопрос, хватит ли его для системы с RTX 4070. Вероятно, речь идет об уменьшении мощности GPU, но прямо об этом не сказано (компьютер позиционируется для ИИ и игр).

Сейчас финансирование на Kickstarter собрало $53 763 из целевой суммы $2570. Производство ПК должно начаться уже в 2026 году. В зависимости от комплектации пк будет стоить $699 или $899.