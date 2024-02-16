Disney+ выпустил трейлер Marvel’s X-Men ’97 — продолжение культового мультсериала 90-х

Стриминговый сервис Disney+ и студия Marvel Animation выпустили первый трейлер нового анимационного сериала X-Men ’97 («Люди Икс 97»), который будет прямым продолжением X-Men: The Animated Series, что выходил на экраны телевизоров с 1992 по 1997 годы. В трейлер поместили эффекты, характерные для ЭЛТ-телевизоров.

История начинается с того места, где закончился старый сериал, и трейлер показывает, как команда пытается работать вместе после смерти Профессора Икс, который был серьезно ранен в конце оригинала. Зрители могут ожидать тот же список мутантов, что и в оригинальном шоу, включая Циклопа как лидера команды, Росомаху, Джин Грей, Зверя, Шторм, Роуг, Гамбита, Джубиле и Бишопа. В конце трейлера показали Магнето.

X-Men ’97 от Marvel Animation стартует на Disney+ 20 марта и будет иметь 10 эпизодов. Стриминговый сервис еще не обнародовал график выхода серий, но обычно он добавляет по одной серии в неделю для своих шоу.

Курс Ретуш Фотографій. Навчись за 2 місяці робити не помітну ретуш фотографій, швидко справлятись з комерційними замовленнями, не втрачаючи якості. Більше про курс.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!