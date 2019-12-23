До восьми ядер и производительность уровня Core i9-9880H — такими будут новые 7-нм мобильные APU AMD Ryzen (Renoir)

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До официальной премьеры горячо ожидаемого нового поколения гибридных процессоров Ryzen Mobile, известного под кодовым именем Renoir, остается все меньше времени (анонс ожидается на CES 2020 в январе), а подробностей об обновлении предложения «красных» в мобильном сегменте — все больше. В свете этого совершенно не удивляет появление первых представителей нового семейства мобильных APU в бенчмарках и предложениях европейских магазинов. Полного перечня пока нет, но уже сейчас известно о шести моделях нового семейства APU Renoir.

Начнем с высокопроизводительных Ryzen 9 4900H и Ryzen 7 4800H, предназначенных для игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. Оба получат по восемь x86-ядер на архитектуре Zen 2 с поддержкой технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT). Увы, подробных данных о рабочих частотах пока нет, но источник утверждает, что по производительности Ryzen 9 4900H и Ryzen 7 4800H смогут тягаться с моделями Core i9-9980HK и Core i9-9880H. Предположительно, они будут иметь штатный теплопакет в 45 Вт.

Модель Ryzen 7 4800H получит младшего брата в лице Ryzen 7 4800HS, который сохранит восемь ядер и поддержку SMT, но будет выделяться сниженными рабочими частотами и, соответственно, более низким TDP.

Особняком стоит Ryzen 7 4700U. Буквально на днях инженерный образец Ryzen 7 4700U был замечен в базе данных бенчмарка PCMark 10. Это 8-ядерный/8-поточный чип с номинальной частотой 2,0 ГГц (повышаемой автоматически до 4,2 ГГц) и 15-ваттным тепловым пакетом. В тесте PCMark 10 он показал достаточно впечатляющий результат — прирост производительности до 26% относительно нынешних APU, что соответствует показателям нынешних мобильных Intel Core i7.

Классом ниже идут Ryzen 5 4600H и Ryzen 5 4600HS, которые, предположительно, получат шесть физических ядер с поддержкой SMT.

Испанский онлайн-магазин LambdaTek на днях обновил свой каталог, включив в него пока не анонсированные официально ASUS GA401 и GA502 на базе Ryzen 7 4800H, Ryzen 7 4800HS, Ryzen 5 4600H и Ryzen 5 4600HS. Цены начинаются от 1200 евро за модель на базе Ryzen 5 4600H, 8 ГБ ОЗУ и SSD объемом 512 ГБ и достигают 1900 евро за конфигурацию с Ryzen 7 4800HS, 16 ГБ памяти и терабайтным SSD.

Остается добавить, что 7-нм APU Ryzen Mobile 4000-й серии будут оснащаться встроенным GPU Radeon Vega с 13 вычислительными модулями (832 потоковыми процессорами) в топовой конфигурации.

Источник: mobile01 и VideoCardz