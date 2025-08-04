Новости Устройства 04.08.2025 comment views icon

Докстанция превращает Apple Mac mini в винтажный Mac

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Олексій Єрін

Автор новостей

Докстанция превращает Apple Mac mini в винтажный Mac

Вышла док-станция для компактных настольных ПК Apple Mac mini M4. Она имеет встроенный 5-дюймовый дисплей и по дизайну напоминает компьютеры Mac 80-х годов.

По сути, док-станция Wokyis Retro Dock является хабом 14 в 1 (в максимальной комплектации), который предлагает много дополнительных портов на рабочем столе. Ее главной особенностью является встроенный 5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280×720, который в сочетании с ретро-корпусом воспроизводит внешний вид компьютера Mac 80-х годов.

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Характеристики (стандартная версия):

  • Дисплей 5″ IPS-панель 1280×720
  • USB-порты: 4× USB-A (10 Гбит/с), 2× USB-C (10 Гбит/с), 1× USB-C host
  • Кардридеры: SD + microSD 4.0 (UHS-II, до 312 МБ/с)
  • Аудио: 3,5 мм джек (32-бит, 8-384 кГц)
  • Видео: HDMI-In
  • Накопители: слот под M.2 NVMe SSD до 8 ТБ (до 875 МБ/с)
  • Габариты: 145 × 131 × 154 мм, вес 510 г

В комплекте стандартной версии предусмотрены три кабеля USB Type-C, термопрокладки, винты и отвертка для установки SSD. Сам Mac mini M4 монтируется в нижнюю часть корпуса док-станции и обеспечивает питание встроенного экрана через один из комплектных USB-кабелей. Кроме базовой, также существует более функциональная модель док-станции, которая поддерживает более быстрые NVMe-накопители (до 7000 МБ/с), DisplayPort 2.1 (8K/60 Гц) вместо HDMI, Thunderbolt 5 и зарядку Power Delivery до 36 Вт.

Докстанція перетворює Apple Mac mini на вінтажний Mac
Сравнение разных версий Wokyis Retro Dock / Kickstarter

Сейчас новинку можно заказать на Kickstarter по следующим ценам:

  • Базовая версия — $99 по предварительному заказу и $169 в розницу
  • Старшая модель — $199 и $389 соответственно

Один из авторов популярного IT-портала 9to5Mac детально рассмотрел Wokyis Retro Dock и остался доволен ее удобством, наличием всех необходимых портов и привлекательным внешним видом, который сразу привлекает внимание. С полным видео обзором можно ознакомиться ниже:

Источник: 9to5Mac

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