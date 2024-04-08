Вторая «Дюна» увеличила кассу до $660 млн, укрепив позиции в статусе «самого богатого» фильма 2024 года

Фильм уже давно превзошел первую часть по глобальным заработкам и стал самым большим хитом в карьере Тимоти Шаламе.

На выходных «Дюна: Часть вторая» впервые покинула пятерку лидеров в национальном прокате, однако заработала $7 млн — с международными заработками в $11 млн общая касса продолжения научно-фантастической эпопеи достигла $660 млн.

Напомним, что всего за 3 недели проката вторая часть превзошла общие мировые сборы предшественницы в $407,5 млн, а всего за 10 дней — национальные (однако первая часть была одновременно выпущена в кинотеатрах и на HBO Max, поэтому продажи билетов были несколько подавлены релизом в онлайне). В настоящее время серия официально вошла в клуб-франшиз миллиардеров, а Дени Вильнев уже готовится превзойти это достижение — режиссер работает над разработкой третьей части, которая, как он отмечал ранее, должна стать финальной.

«Годзилла и Конг: Новая империя» доминировал в прокате Северной Америки с $31,7 млн, опередив дебютантов — фильмы «Манкимен» и «Омен: Первое знамение» — несмотря на падение продаж билетов на 60%. На данный момент лента Адама Вингарда, которая объединяет двух гигантских монстров для спасения планеты, заработала $361 млн во всем мире.

Курс English For IT: Communication від Enlgish4IT. Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Інформація про курс

«Омен: Первое знамение» в первую очередь был создан для Hulu, однако перешел в кинотеатры ввиду финансовой выгоды. Хоррор от режиссера Аркаши Стивенсон обошелся в $30 млн, поэтому каких-то чрезвычайных целей для заработка у него нет — сейчас касса составляет $17,4 млн.

Курс English For IT: Communication від Enlgish4IT. Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Інформація про курс

«Охотники на привидений: Леденящий ужас» от Sony в третий уик-энд проката довел глобальные сборы до $138 млн, а учитывая бюджет в $100 млн, фильм вряд ли можно назвать успешным. Чего не скажешь об анимации Universal и DreamWorks Animation «Кунг-фу Панда 4» — во всем мире мультфильм заработал $410 млн при бюджете в $85 млн.