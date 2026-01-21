Единственный в мире ПК под брендом AMD: что внутри и для чего он

AMD показала чрезвычайно компактный компьютер под собственным брендом — Ryzen AI Halo. Это не потребительский ПК в привычном понимании, а специализированный комплект разработчика для локальных ИИ-нагрузок, без предустановленной Windows или иной ОС.

Опубликованные крупные планы устройства четко показывают, на что делала ставку AMD: не только на вычислительную плотность, но и на максимально компактный формфактор. Ryzen AI Halo настолько мал, что полностью умещается в ладони взрослого человека. По площади он меньше большинства офисных мини-ПК, а по высоте едва превышает стопку из двух массивных внешних жестких дисков.

По сравнению с типичными мини-компьютерами это устройство выглядит еще компактнее, что делает его одним из самых маленьких компьютеров для разработчиков на рынке. При этом AMD не пошла на функциональные компромиссы.

В основе Ryzen AI Halo лежат процессоры серии Ryzen AI Max 300, известные также под кодовым названием Strix Halo. Они содержат CPU, GPU и NPU. Система также может включать до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5 в четырехканальной конфигурации. Мини-ПК имеет унифицированную архитектуру памяти, которая позволяет графическому процессору получать доступ к большой части системной памяти. Несмотря на микроскопические размеры, устройство получило полноценный набор портов. На корпусе разместили четыре разъема USB Type-C, полноразмерный HDMI и Ethernet. Такой набор интерфейсов обычно ожидаешь увидеть в настольных ПК, которые в несколько раз больше по габаритам.

Пользователям не придется подключать переходники или док-станции для работы с дисплеями, накопителями или сетью. Для устройства такого объема это скорее исключение, чем правило, и четко указывает на ориентацию AMD на разработчиков, которым важна готовность к работе «из коробки».

AMD планирует начать поставки мини-компьютера Ryzen AI Halo во втором квартале 2026 года. На данный момент цена неизвестна. Обычно системы на базе процессоров Strix Halo стоят от $1500 до $2500.

Источник: techradar