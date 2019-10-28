Экран-водопад, 64 Мп и выдвижная селфи-камера за 17 999 грн. Смартфон Vivo Nex 3 выходит в Украине

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Китайская компания Vivo, входящая вместе с Oppo в концерн BBK, объявила о начале продаж в Украине флагманского смартфона Vivo Nex 3, представленного в Китае в прошлом месяце. Главной особенностью этой модели является дисплей Waterfall FullView, достаточно сильно заходящий на боковые рамки. Собственно, именно Vivo Nex 3 является первым в мире смартфоном с экраном-водопадом.

С 25 октября в Украине открыли предзаказы на Vivo Nex 3 по специальной сниженной цене 17 999 грн в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0. Это самая младшая модель без поддержки сотовых сетей пятого поколения 5G, на международном рынке она оценена в $705.

По такой цене смартфон можно заказать до 7 ноября, когда стартуют фактические продажи. После этого смартфон будет предлагаться по обычной цене, которая на 2000 грн выше — 19 999 грн. Кроме того, покупатели, оформившие предзаказ, кроме скидки получают еще промокод на игровую экипировку в PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Vivo Nex 3 оснащен экраном POLED диагональю 6,89 дюйма разрешением Full HD+, который занимает 99,6% передней панели, SoC Qualcomm Snapdragon 855+, тройной основной камерой с сенсорами разрешением 64 Мп и 13 Мп (дополнительные модули — «ширик» и «телевик»), выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, модулем NFС, аудиочипом AK4377A и аккумулятором емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Работает новинка под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.