Эксинженера Samsung посадили на 6 лет за слив чувствительной OLED-технологии Китаю

Бывший инженер Samsung нарушил Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции и защите коммерческой тайны. Следствием было установлено, что он продавал технологические разработки Samsung китайским компаниям между 2018 и 2020 годами.

Бывший исследователь был перед судом, но был выпущен под залог, поскольку срок его ареста истек в марте. Однако затем его снова взяли под стражу, а в прошлый четверг осудили. Судья Ха Санг Дже заявил, что лиц, пытающихся украсть передовые технологии страны, следует строго наказывать. Обвиняемого приговорили к 6 годам в тюрьме.

«Обвиняемая сторона неправильно использовала технологию, в разработку которой компания инвестировала большие суммы денег в течение длительного времени, что заслуживает осуждения. Суровое наказание необходимо для защиты передовых технологий страны. Не было приведено никаких обстоятельств, которые были бы достаточно обоснованными, чтобы принять во внимание для приостановления приговора обвиняемой стороне».

В октябре прошлого года бывшему сотруднику Samsung было предъявлено обвинение в незаконном получении оптических систем для технологии ELA (excimer laser annealing). Эта технология используется в производстве OLED-панелей Samsung, а также в других решениях. После отставки бывший инженер основал компанию, занимающуюся производством дисплеев, с операционной базой в Южной Корее и Китае, с намерением контрабандой вывозить OLED-технологию из их компании и продавать ее конкурентам. Стоимость этих технологий оценивается примерно в $25 млн.

Кроме бывшего сотрудника, в августе 2020 года было предъявлено обвинение пяти лицам, которые вступили в сговор с обвиняемыми. Трое из пяти работали в Samsung и были приговорены к 2-3 годам заключения, а остальные двое получили условные сроки.

Источник: wccftech

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