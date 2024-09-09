Много Samsung Galaxy S24 FE и экстратонкий Fold Special Edition на новых изображениях

На новых рендерах Samsung Galaxy S24 FE видно почти со всех сторон (кроме верха и низа). Складной Galaxy Fold Special Edition предстает раскрытым в виде сзади, можно рассмотреть камеры, кнопки и толщину.

Смартфон Galaxy S24 FE представлен в графитовом, синем, зеленом и желтом цветах. Кажется, не хватает белого / серебристого, но последние утечки говорят, что его не будет. Самое большое изменение по сравнению с Galaxy S23 FE — плоская рамка. Смартфон получит плоский дисплей с отверстием камеры по центру. Рамки будут сравнительно тонкими — только 1,99 мм. Неизвестно, все ли они будут одинаковой толщины, хотя нижняя кажется немного толще. Рамка телефона сделана из алюминия, а стекло Gorilla Glass Victus+ защитит дисплей.

На задней панели есть три вертикально выровненные камеры в верхнем левом углу. Они выступают прямо из задней панели, без единого островка. Задняя панель отделана стеклом и также плоская. Кнопки питания и регулировки громкости расположены на правой стороне.

Новый Galaxy FE получит 6,7″ экран FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость составит 1900 нит. Основной будет 50 МП камера, также в наличии 12 ПМ ультраширокоугольная и 8 МП телефотокамера с 3x оптическим увеличением. Смартфон будет поддерживать умные функции Galaxy AI.

Телефон будет иметь проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную на 15 Вт. Его предшественник вышел в начале октября, поэтому, скорее всего, это повторится. Известно, что смартфон будет называться Galaxy S24 FE, источники подтвердили это название.

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Третий складной смартфон Samsung 2024 года Galaxy Fold Special Edition впервые появился на изображении. Это ожидаемый более тонкий вариант Galaxy Fold6, который ранее также называли Galaxy Fold6 Slim или Galaxy Fold6 Ultra. на изображении сразу заметна меньшая толщина.

Телефон тоже будет иметь плоскую рамку с несколько закругленными углами. У него тоже есть островок с тремя камерами, но он несколько отличается, он не такой круглый и немного толще. Задняя панель телефона кажется сделанной из матового металла. Точно не известно, но, скорее всего, это стекло с другим покрытием под ним. Также неизвестно, будет ли черный единственным цветом. Кнопка питания на правой стороне будет работать как сканер отпечатков пальцев. Кнопки громкости расположены над ней.

Galaxy Fold Special Edition будет иметь толщину 10,6 мм в сложенном виде, а в разложенном — 4,9 мм. Телефон будет иметь 200 МП основную камеру. Диагональ основного дисплея устройства равна 8″, а второго — 6,5″. Таким образом, оба экрана будут немного больше, чем у Samsung Galaxy Fold6.

Ожидается, что Samsung Galaxy Fold Special Edition не будет широкодоступным. Вероятно, он выйдет только в Китае и Южной Корее. Дата выхода пока неизвестна, но это произойдет в 2024 году.

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Источник: Android Headlines

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