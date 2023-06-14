Энергетический напиток S.T.A.L.K.E.R. NON STOP, утром поступивший в продажу в супермаркетах по 40 грн, уже перепродают на OLX за 100-600 грн

По случаю выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля компания GSC Game World запустила лимитированную серию энергетиков S.T.A.L.K.E.R. NON STOP. Этот мерч еще сегодня утром можно было приобрести в некоторых украинских супермаркетах по цене 39,99 грн. Этот товар довольно быстро закончился в магазинах, однако его можно встретить в перепродаже на OLX со значительной наценкой.

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Так, на страницах OLX можно найти с десяток объявлений о продаже энергетического напитка NON STOP S.T.A.L.K.E.R Limited Edition. При этом цены в разы или даже на порядок превышают розничную цену супермаркетов. Так, «самая доступная» цена бутылки напитка в перепродаже составляет 99 грн – почти в 2,5 раза выше розничной цены. Однако можно легко найти объявление о продаже энергетика по 400, 500 и даже 600 грн за бутылку. В таком случае закрутка достигает 10-15-кратного значения.

У некоторых «продавцов» в наличии имеется по несколько десятков бутылок энергетика S.T.A.L.K.E.R. NON STOP. В то же время некоторые из них заявляют даже о «неограниченном количестве банок», что явно не может соответствовать действительности.