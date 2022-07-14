Энергопотребление видеокарт достигнет 600-700 Вт к 2025 году — прогноз AMD

Недавние слухи о будущих потребительских видеокартах вызвали опасения касательно увеличения их энергопотребления. И хотя AMD и NVIDIA пока не разглашают полные технические характеристики следующего поколения видеокарт (Radeon RX 7000 и GeForce RTX 40-й серии), которые ожидаются до конца 2022 года, «красная» команда Лизы Су на этой неделе обнародовала некоторые тревожные цифры в своей дорожной карте на ближайшее будущее.

Поскольку инженеры все больше сталкиваются с ограничениями закона Мура, потребители волнуются, что TDP будущих GPU может взлететь «до небес». Ходят слухи, что следующая флагманская видеокарта NVIDIA (потенциальная RTX 4090), которая ожидается в конце этого года, потребляет до 600 Вт. Для сравнения, текущая топовая карта «зеленых» для потребительского рынка — 3090 Ti — потребляет 450 Вт мощности.

Интервью со старшим вице-президентом AMD Сэмюэлем Наффцигером, вышедшее на этой неделе на VentureBeat, включало визуализации, демонстрирующие ожидания компании по аппаратному обеспечению ближайшего будущего. Топ-менеджер заверяет, что AMD сможет реализовать свои амбиции по повышению энергоэффективности в течение следующих нескольких лет, но на графике четко прослеживается нелестная тенденция — увеличение энергопотребления GPU.

Если 600-ваттные модели не появятся в следующем поколении графических ускорителей для настольных ПК, то такие модели, если отталкиваться от графика AMD, выйдут следующими. То есть, через одно поколение. Он показывает резкое увеличение энергопотребления GPU примерно в 2018 году с последующим переходом на 600 Вт, а затем на 700 Вт к 2025 году.

На слайде отсутствуют какие-либо дополнительные отметки, сигнализирующие о его принадлежности только к аппаратному обеспечению высшего класса. Сейчас самые популярные видеокарты на рынке (бюджетные на среднебюджетные модели) потребляют гораздо меньше, но тенденция очевидна — будущие основные GPU будут требовать больше энергии, поскольку чипы становятся сложнее, а индустрия упирается в технологические возможности производства полупроводниковых изделий.

Господин Наффцигер подчеркнул, что с новыми видеокартами AMD может обеспечить прирост производительности на уровне ожиданий потребителей и одновременно решить проблему энергопотребления. Прогнозируется, что GPU RDNA 3-го поколения нарастят производительность на ватт как минимум в полтора раза по сравнению с предшественниками.

В AMD также полагаются на буфер Infinity Cache — эту технологию производитель позиционирует как одно из уникальных преимуществ. В то же время, Наффцигер выделяет конструкцию чиплетов как область, где AMD обошла NVIDIA. Ранее AMD уже успела опробовать подход с многочиповыми GPU в ускорителях для дата-центров (линейка Instinct MI200_ и теперь расширит его на игровые видеоадаптеры.

Если верить недавним слухам, из-за избытка на рынке моделей GeForce RTX 3000 и массового сбыта подержанных видеокарт майнерами после падения криптовалют NVIDIA перенесет выход видеокарт серии GeForce RTX 4000 с октября на декабрь. Вероятнее всего, Radeon RX 7000, которые будут конкурировать с GeForce RTX 4000, выйдут примерно в это же время.