banner
Новости Устройства 25.02.2026 comment views icon

Энтузиасты собрали игровой ПК на 100 кг в викторианском радиаторе: RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D в комплекте

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ентузіасти зібрали ігровий ПК на 100 кг у вікторіанському радіаторі: RTX 5080 і Ryzen 7 9800X3D у комплекті

Billet Labs завершила сборку своего игрового ПК с чугунным радиатором в викторианском стиле весом около 100 кг.


Специалист Billet Labs по жидкостному охлаждению ПК Алекс обнародовал видео с подробным обзором сборки, отвечая на все актуальные вопросы. По его словам, даже при такой компоновке система охлаждения для GPU вроде RTX 5090, вероятно, невозможна. Поэтому оптимальной была признана комбинация 5080 с CPU Ryzen 7 9800X3D.

В видео Алекс объясняет, что этот ПК не выставочный экземпляр, а реальный игровой ПК для него самого. Радиатор охлаждения сам по себе весит 81 кг, а с охлаждающей жидкостью все 99 кг. Ключевым моментом проектирования было сохранение визуальной привлекательности и викторианского стиля. Однако одной из ключевых проблем стало отсутствие плоских поверхностей и отверстий, к которым что-то можно было бы прикрутить.


Первым практическим шагом при сборке стало 3D-сканирование нижней части радиатора для создания точной 3D-модели. На основе этой модели один из основателей компании Феликс Уре разработал высокоточную систему крепления для блока питания, материнской платы, видеокарты и прочего, напечатанную на 3D-принтере. Двухкомпонентный пластиковый корпус крепится к центральной опоре радиатора с помощью полукруглых крепежных элементов, фиксирующих его в стабильном положении.

Конструкция корпуса, размещенного под верхней панелью, также предусматривала место для установки трех сверхтонких 120-мм вентиляторов. Для соединения тепловыделяющих компонентов с радиатором и трубами Billet Labs выбрала водяной блок Alphacool для RTX 5080 и собственный прототип блока охлаждения процессора AM5. 

Таким образом основные компоненты включают:

  • CPU AMD Ryzen 7 9800X3D
  • GPU Nvidia GeForce RTX 5080
  • Материнская плата Gigabyte Aorus Pro B850i (Mini-ITX) Gigabyte Aorus Pro B850i (Mini-ITX)
  • БП Enhance ENP 7660L-VT 600W Platinum Flex ATX
  • Охлаждение: викторианский радиатор с кучей медных труб, насос, водяные блоки, 3 тонких вентилятора

Для кнопки питания Феликс Уре использовал упругий рычаг из старинной латуни. Его установили в одном из боковых вентиляционных отверстий радиатора с помощью крепления, сделанного на заказ. В итоге получился крайне необычный ПК, пригодный как для игр, так и для тестов на производительность. Во время испытаний при потреблении системой 520 Вт в течение более часа, температура воды стабилизировалась на уровне ниже 30 °C. RTX 5080 достигала пиковой температуры в 75 °C во время самых экстремальных тестов.

Спецпроекты
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу
Текстова трансляція Samsung Galaxy Unpacked 2026 від ITC.ua

Ранее мы писали, что Dell прикрутила болтами проблемный 16-контактный разъем питания к видеокарте в готовом ПК. Между тем модер собрал полноценный ПК для игр в компактном корпусе Xbox One S.

Мини-ПК Machenike Mini GTS получил четыре вентилятора и откидной дисплей

Источник: Tom’sHardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
iPhone 17e на подходе: Apple может представить "бюджетник" уже 19 февраля — рассказываем о ключевых обновлениях
Создатели провального ИИ-гаджета Rabbit r1 анонсировали ноутбук для вайбкодинга
Илонофон? SpaceX готовит смартфон со встроенной спутниковой связью Starlink
Samsung выпустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "коже", с батареей 6000 мА·ч и камерой 50 Мп
Снимайте: исследователи ToxFREE обнаружили опасные вещества в 64-х моделях наушников, они якобы вызывают рак
Google выпустила Pixel 10a: "лучшая" система камер для смартфона за $500
Nokia оставила немцев без драйверов на ноутбуки Acer и Asus: VPN не помогает
Лучше чем консоль? Производительность iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурирует с Xbox Series S
Не эмейзинг: Samsung Galaxy S26 Ultra "уничтожил" iPhone 17 Pro Max в тестах Geekbench
Intel говорит, что ноутбуки не подорожают: запасов памяти у производителей хватит на год
Новые наушники за $60: Redmi Buds 8 Pro с лучшим звучанием и клипса Realme Buds Clip
Valve пересмотрит дату выпуска и цену Steam Machine из-за кризиса памяти
Windows 11 достигла 1 млрд пользователей на 130 дней раньше, чем Windows 10
Компьютерные магазины убирают память из демонстрационных ПК из-за краж
Исследование доказывает, что ридер Kindle "лучше для сна" чем бумажные книги
Ценовой кризис: сколько стоят видеокарты Nvidia, AMD и Intel в начале 2026 года
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
Xiaomi выпустила собственный Air Tag: Bluetooth-трекер для поиска вещей за 18 евро
Sony патентует геймпад с тачскрином: кнопки и D-pad можно увеличить и поменять местами
Apple стоит волноваться? KT-скан сравнил оригинальные AirPods и копию за $10
Ценовой хаос: в Европе RTX 5060 Ti 16 ГБ сравнялись со стоимостью RTX 5070
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить