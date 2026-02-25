Энтузиасты собрали игровой ПК на 100 кг в викторианском радиаторе: RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D в комплекте

Billet Labs завершила сборку своего игрового ПК с чугунным радиатором в викторианском стиле весом около 100 кг.





Специалист Billet Labs по жидкостному охлаждению ПК Алекс обнародовал видео с подробным обзором сборки, отвечая на все актуальные вопросы. По его словам, даже при такой компоновке система охлаждения для GPU вроде RTX 5090, вероятно, невозможна. Поэтому оптимальной была признана комбинация 5080 с CPU Ryzen 7 9800X3D.

В видео Алекс объясняет, что этот ПК не выставочный экземпляр, а реальный игровой ПК для него самого. Радиатор охлаждения сам по себе весит 81 кг, а с охлаждающей жидкостью все 99 кг. Ключевым моментом проектирования было сохранение визуальной привлекательности и викторианского стиля. Однако одной из ключевых проблем стало отсутствие плоских поверхностей и отверстий, к которым что-то можно было бы прикрутить.





Первым практическим шагом при сборке стало 3D-сканирование нижней части радиатора для создания точной 3D-модели. На основе этой модели один из основателей компании Феликс Уре разработал высокоточную систему крепления для блока питания, материнской платы, видеокарты и прочего, напечатанную на 3D-принтере. Двухкомпонентный пластиковый корпус крепится к центральной опоре радиатора с помощью полукруглых крепежных элементов, фиксирующих его в стабильном положении.

Конструкция корпуса, размещенного под верхней панелью, также предусматривала место для установки трех сверхтонких 120-мм вентиляторов. Для соединения тепловыделяющих компонентов с радиатором и трубами Billet Labs выбрала водяной блок Alphacool для RTX 5080 и собственный прототип блока охлаждения процессора AM5.

Таким образом основные компоненты включают:

CPU AMD Ryzen 7 9800X3D

GPU Nvidia GeForce RTX 5080

Материнская плата Gigabyte Aorus Pro B850i (Mini-ITX) Gigabyte Aorus Pro B850i (Mini-ITX)

БП Enhance ENP 7660L-VT 600W Platinum Flex ATX

Охлаждение: викторианский радиатор с кучей медных труб, насос, водяные блоки, 3 тонких вентилятора

Для кнопки питания Феликс Уре использовал упругий рычаг из старинной латуни. Его установили в одном из боковых вентиляционных отверстий радиатора с помощью крепления, сделанного на заказ. В итоге получился крайне необычный ПК, пригодный как для игр, так и для тестов на производительность. Во время испытаний при потреблении системой 520 Вт в течение более часа, температура воды стабилизировалась на уровне ниже 30 °C. RTX 5080 достигала пиковой температуры в 75 °C во время самых экстремальных тестов.

Ранее мы писали, что Dell прикрутила болтами проблемный 16-контактный разъем питания к видеокарте в готовом ПК. Между тем модер собрал полноценный ПК для игр в компактном корпусе Xbox One S.

Источник: Tom’sHardware