Epic Games Store бесплатно раздаёт игры Pillars of Eternity и Tyranny, а также анонсировал 15 дней бесплатных игр
Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей. На этой неделе предлагается возможность пополнить свои коллекции проектами Pillars of Eternity — Definitive Edition и Tyranny – Gold Edition. Их бесплатная раздача будет проходить до 17 декабря.
Pillars of Eternity — это ролевая игра, разработанная Obsidian Entertainment. Она является идейным наследником игр Baldur’s Gate, Icewind Dale и Planescape: Torment, напоминая их по дизайну и геймплею. Действие Pillars of Eternity происходит в вымышленной вселенной Эора, преимущественно в стране Дирвуд, страдающей от сверхъестественной напасти: дети в Дирвуде появляются на свет «пусторождёнными», не имеющими души. Главный герой, попав в начале игры в бурю, обнаруживает у себя талант «Хранителя», способного напрямую связываться с чужими душами и видеть чужие жизни. В течение игры он должен раскрыть свое предназначение и найти путь решения проблемы пусторождённых. Игра получила очень высокие оценки критики — многие обозреватели особенно высоко оценили детально проработанный мир игры и мастерство сценаристов, а также стратегические сражения. Бесплатно получить игру Pillars of Eternity — Definitive Edition можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры Pillars of Eternity в одном из предыдущих материалов.
Tyranny — ещё одна ролевая игра от Obsidian Entertainment. Она использует тот же движок, что и Pillars of Eternity, и предлагает схожий геймплей, хотя сюжетно игры никак не связаны. Действие Tyranny разворачиваются в вымышленной вселенной, оформленной в духе тёмного фэнтези. В прошлых войнах зловещий владыка Кайрос завоевал большую часть мира, и главный герой — Вершитель Судеб — является одним из его слуг. Как представитель Кайроса, Вершитель должен установить в недавно покоренном регионе Ярусов мир и порядок, взаимодействуя с различными персонажами — как последователями владыки, так и его врагами. Получить игру Tyranny – Gold Edition можно в магазине Epic Games Store или в клиенте сервиса. Ознакомиться с обзором игры можно в одном из наших предыдущих материалов.
Кроме того, магазин Epic Games Store анонсировал праздничную распродажу, которая вернётся 17 декабря. В период распродажи можно будет купить игры со скидкой до 75%. Кроме того, начиная с 17 декабря, Epic Games Store будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд. Таким образом, пользователи сервиса смогут пополнить свои коллекции на 15 игр. Но каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов.