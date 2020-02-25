Ericsson поможет Украине ускорить развитие телекоммуникационной индустрии и запустить 5G как можно быстрее





Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) сегодня объявило о подписании меморандума о сотрудничестве со шведской компанией Ericsson, специализирующейся на выпуске телекоммуникационного оборудования. Стороны будут сотрудничать в направлении развития инфрастуктуры интернета — как проводного, так и мобильного, включая расширение покрытия 4G (LTE-Advanced) и внедрение связи следующего поколения 5G (в последний раз нам обещали запуск коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения в 2022 году).

Как сообщается, Ericsson и Минцифры намерены использовать опыт стран-лидеров (таких как США, Южная Корея и Китай), чтобы ускорить развитие телекоммуникационной индустрии в Украине. В частности, для этого будет создана специальная рабочая группа, куда войдут специалисты Ericsson (как из локальных офисов, так и иностранных) и представители Минцифры. Со своей стороны Ericsson предоставит министерству необходимую техническую экспертизу в области развития мобильного и фиксированного интернета, а также обеспечит консультационную и информационную поддержку по вопросам эволюции систем мобильной связи, частотной стратегии и лицензионной политики.

Только на прошлой неделе НКРСИ выдала разрешения для развертывания 4G LTE в диапазонах 800-900 МГц — операторы вот-вот начнут технологические работы по перестройке своих базовых станций и запуску LTE 900 в первых регионах. До конца ноября 2020 года связь 4G на частотах 900 МГц появится во всех областях Украины. Очевидно, что этот шаг является следующим в рамках амбиционного плана правительства к 2024 году обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 4G 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов. В то же время НКРСИ рассчитывает, что международные автомагистрали покроют 4G за 30 месяцев (до осени 2022 года), а национальные — за 48 месяцев (в 2025 году).

Что же, остается надеться, что соответствующая технологичная карта и конкретный план мероприятий с целями и графиком для достижения этих целей не заставит себя долго ждать.