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Еврокомиссия планирует заставить Netflix и другие стриминги платить провайдерам за генерируемый ими трафик

Еврокомиссия планирует заставить Netflix и другие стриминги платить провайдерам за генерируемый ими трафик

Европейская комиссия запрашивает у телекоммуникационных компаний доказательства того, что стриминговые сервисы, такие как Netflix и YouTube, должны оплачивать трафик, который они создают в сети.

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По сведениям Bloomberg, Еврокомиссия планирует опросить телекоммуникационные компании, насколько увеличился трафик за последние три года, откуда он поступает и во что им обходится более высокий спрос – говорится в черновике анкеты, датированном началом апреля.

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В анкете также будет задан вопрос, насколько увеличились расходы компаний в связи с ростом трафика. В ней содержится просьба охарактеризовать отношения на рынке и наличие признаков его обвала в связи с большим количеством генерируемого контента. Комиссия пока еще не отправила анкету респондентам.

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Ряд официальных лиц Европейского Союза собираются потребовать от компаний, производящих потоковое видео и другие услуги с большим объемом данных, оплачивать операторам связи трафик, который они генерируют. Телекоммуникационные компании должны будут инвестировать полученные средства в модернизацию своей инфраструктуры.

YouTube

Идея вызвала ожесточенные дебаты в Европе. Парламентарии, представители интернет-общественности и технологические гиганты выразили обеспокоенность ущербом, который такие правила могут нанести сетевому нейтралитету, создав двухуровневый интернет.

Страны ЕС, включая Германию и Нидерланды, призвали комиссию дождаться окончательного анализа от регулирующего органа ЕС в области телекоммуникаций и провести открытые консультации перед выдвижением подобного предложения. С другой стороны, Франция и Италия усилили давление на комиссию с целью внедрения идеи об оплате трафика стримингами. Окончательное предложение будет готово в конце этого или в начале 2023 года.

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