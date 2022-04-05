Facebook и Instagram объяснили временную блокировку хэштегов #bucha и #buchamassacre несовершенством алгоритмов

Meta на короткое время ограничил хэштеги #bucha и #buchamassacre, которые появились после добавления в соцсети фотографий жертв российской армии.

Представитель Meta Энди Стоун заявил, что блокировка произошла из-за автоматических систем, которые посчитали изображения неприемлемыми.

«Это произошло автоматически из-за графического контента, который люди размещали с использованием этих хэштегов. Когда мы вчера узнали о проблеме, мы быстро разблокировали хэштеги». Энди Стоун

Facebook и Instagram, две соцсети, принадлежащие Meta, позволяют публиковать фото и видео со сценами насилия, если ими делятся для привлечения внимания к нарушениям прав человека. Удаляются лишь слишком откровенные материалы или оправдывающие страдания. Соцсети добавляют предупреждающие метки к изображениям и роликам, и увидеть их можно только если пользователь нажмет на них.

Правозащитники раскритиковали политику Meta по отношению к такому контенту во время конфликтов. Практика удаления данных с серверов через 90 дней приводит к уничтожению важных доказательств военных преступлений.

В Meta «изучают способы сохранения контента», особенно в связи с войной в Украине.

Источник: Reuters