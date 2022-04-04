В поисковиках Bing и DuckDuckGo не отображаются жуткие кадры из Бучи при запросе кириллицей

Интернет-пользователи недавно обратили внимание что, если ввести слово «Буча», то поисковая система Google показывает в «Изображениях» зверства российских военных, а Yandex не выдавал даже снимков разрушенных зданий. Теперь же странности с выдачей свежих снимков из Бучи альтернативной поисковой системой DuckDuckGo заметил Владимир Гоцик. Такая же ситуация и с Bing от Microsoft. Поэтому Гоцик предположил, что именно последнюю и использует DuckDuckGo.

«Привет, DuckDuckGo. Похоже, вы все еще используете Yandex для кириллического поиска? Или, может быть, это ваше собственное решение скрыть военные преступления? Я знаю, что многие люди выступали за DuckDuckGo. Посмотрите, что они делают, чтобы скрыть российские военные преступления», — написал он в Twitter.

Hey, @DuckDuckGo looks like you still using Yandex for your Cyrillic search? Or maybe it’s your own solution to hide war crimes? pic.twitter.com/gNN4s4uxLZ — @hotsyk (@hotsyk) April 4, 2022

С 10 марта поисковая система DuckDuckGo понизила в выдаче сайты, связанных с российской дезинформацией. Об этом сообщил в Twitter руководитель сервиса компании Гэбриел Вайнберг.

По данным Statista, с июля 2019 года по февраль 2021 года поисковик на мировом рынке был востребован. Особенно в США. Рост числа пользователей там совпал примерно с началом пандемии COVID-19 в апреле 2020 года.