Фантастический сериал Apple TV+ «Темная материя» продлен на второй сезон

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Научно-фантастический сериал «Темная материя» от Apple TV+ будет иметь второй сезон. Это стало известно чуть больше чем через месяц после финала первого сезона.

Остросюжетный фантастический сериал основан на одноименном романе Блейка Крауча. В сериале сыграли Джоэл Эджертон, Дженнифер Коннелли, Элис Брага, Джимми Симпсон, Дайо Океньи и Оакс Фигли.

«Спасибо всем, кто настроился на первый сезон, фанатам книг и новым поклонникам, нашим партнерам из Apple и Sony, моему замечательному партнеру-продюсеру Мэтту Толмачу, нашему замечательному актерскому составу и съемочной группе, а также замечательному городу Чикаго — вы были так добры к нам. В процессе написания и съемок первого сезона мы обнаружили, что есть еще многое, что можно рассказать, и мы только поцарапали поверхность этих героев, которые борются за выживание и ищут дорогу домой сквозь ландшафты разума и искажения реальности. До встречи в Коробке!», — говорит Блейк Крауч.

Писатель выступает исполнительным продюсером, шоураннером и сценаристом сериала вместе с исполнительным продюсером Мэттом Толмачем и другими продюсерами

Описание сериала гласит: «Джейсона Дессена, физика, профессора и семьянина, однажды вечером, когда он шел домой по улицам Чикаго, похищают в альтернативную версию его жизни. Чудо быстро превращается в кошмар, когда он пытается вернуться к своей реальности среди сногсшибательного пейзажа жизней, которые он мог бы прожить. В этом лабиринте реальности он отправляется в ужасное путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти ее от самого страшного, непобедимого врага, которого только можно представить: самого себя».

Пока неизвестно, когда выйдет второй сезон.

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Источник: Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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