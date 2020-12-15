Федеральная торговая комиссия США расследует сбор данных пользователей YouTube, Facebook, Twitter и другими крупными IT-компаниями





Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о новом расследовании в отношении политики конфиденциальности некоторых крупнейших технологических компаний и платформ социальных сетей в мире.

FTC поясняет, что она предписала девяти компаниям, занимающимся социальными сетями и потоковым видео, предоставить данные о том, как они собирают и используют личную информацию, предоставленную их пользователями. Речь идёт о компаниях Amazon, ByteDance (материнская компания TikTok), Discord, Facebook, Reddit, Snap, Twitter, WhatsApp и YouTube. У компаний есть 45 дней на то, чтобы предоставить ответы на запрос.

Приказы FTC были санкционированы в рамках широкомасштабного расследования и не служат конкретным целям правоохранительных органов. Однако FTC может предпринимать принудительные меры, если обнаружит противоправные действия на протяжении расследования. В своём приказе агентство потребовало от компаний предоставить информацию, касающуюся того, как они собирают личные данные пользователей; как на основании этих данных компании определяют, какие объявления и контент отображаются пользователям; применяют ли они алгоритмы или анализ данных к личной информации.

Большинство представителей Комиссии проголосовало за одобрение приказов (4 человека «за», 1 – «против»). При этом комиссар Ной Филлипс был против такого решения, заявив, что исследование было слишком обширным, чтобы дать полезные результаты.

«Эти цифровые продукты могли быть запущены с простой целью – объединить людей или способствовать творчеству. Но за прошедшие десятилетия отраслевая модель перешла от поддержки деятельности пользователей к их монетизации», — заявили в понедельник в совместном заявлении три комиссара FTC, проголосовавшие за одобрение приказов. «Этот переход был вызван все более частым вторжением отрасли в нашу частную жизнь».

Источник: The Verge