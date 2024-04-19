Фейковый трейлер с Генри Кавиллом в роли Бонда собрал миллионы просмотров — но актер говорит, что уже «старый» для агента 007

Интересно, что Кавилл пробовался на роль Джеймса Бонда в «Казино Рояль» 2006 года, но уступил Дэниелу Крейгу.

В сети опубликовали фейковый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде (конечно, здесь не обошлось без участия ИИ) — через 5 дней он набрал почти 3 млн просмотров, заинтересовав поклонников возможным участием Генри Кавилла в продолжении истории об агенте 007 и Марго Робби в статусе его девушки.

Сам Кавилл недавно сыграл Гаса Марча-Филлипса в фильме Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны» Ранее выяснилось, что фильм снят при участии российского продюсерского центра яндекс «плюс-студия», с которым Ричи уже не впервые сотрудничает. — реальной исторической фигуры, которая, по слухам, вдохновила Яна Флеминга на создание Джеймса Бонда. Сам актер, что интересно, уже мог предстать в роли агента 007, однако не прошел кастинг в «Казино Рояль».

В недавнем интервью актера спросили, реальны ли вообще слухи, что он может сыграть агента в будущем, а тот ответил:

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«Я понятия не имею. Я владею той же информацией, что и вы. Возможно, я слишком стар для этой роли. А возможно и нет — посмотрим на планы продюсеров».

Несмотря на то, что в 2016 году на роль Бонда выбрали Дэниела Крейга, режиссер «Казино Рояль» Мартин Кэмпбелл высоко оценил прослушивание Кавилла.

«Его актерская игра была потрясающей. Если бы не было Дэниела, из Генри получился бы отличный Бонд. Он выглядел прекрасно, был в отличной физической форме… очень красивый, очень уточенный. В то время он просто выглядел слишком молодым», — сказал Кэмпбелл в прошлом году в интервью изданию Express UK.

Источник: Variety