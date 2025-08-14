Фэнтези-боевик "Рыжая Соня" получил 55% на Rotten Tomatoes — вдвое больший рейтинг, чем у "оригинала" 1980-х годов

«Рыжая Соня» — это перезапуск классического фэнтези-боевика 1985 года, который показывает Дьяволицу с мечом в исполнении Матильды Лутс. Что интересно, сама актриса получила немало похвалы от критиков, тогда как общие оценки фильма не впечатляют.

Сейчас новая «Рыжая Соня» имеет скромные 55% от критиков Rotten Tomatoes на основе 29 рецензий.

Мнения критиков разделились: здесь есть похвала за актерскую игру Лутс, энергичную режиссуру, визуальные эффекты и оживленные боевые действия, впрочем, сценарий называют клишированным, а диалоги — не вдохновляющими. К тому же у зрителей есть «постоянное ощущение» ограниченного бюджета. К примеру, Мэри Кассель из ScreenRant пишет, что «жанр меча и волшебства наносит критический удар в этом беспорядочном и неприятном перезапуске», отмечая, что «Рыжей Соне» не удается ни рассказать увлекательную историю, ни заставить зрителя беспокоиться о персонажах.

Рыжая Соня была создана писателем Роем Томасом и художником Барри Виндзор-Смитом для Marvel Comics в 1973 году, которые в свою очередь вдохновились персонажем Роберта Ирвина Говарда, Рыжей Соней из Рогатино. На протяжении своей карьеры в комиксах и других медиа Рыжая Соня часто действовала бок о бок с Конаном-варваром, где вместе они прославились как самая опасная сила Гиборской эпохи. В 1985 году персонаж получила собственный фильм с Бриджит Нильсен и Арнольдом Шварценеггером в главных ролях. Ленту сняли на фоне успеха дилогии «Конан-варвар» и «Конан-разрушитель», однако сюжетной связи между фильмами нет, а Шварценеггер играет другого героя, по имени Калидор.

Из интересного, перезапуск превзошел оценки версии 1985 года, которая имеет катастрофические 21% от критиков и 29% рейтинга зрителей. Впрочем, это не помешало фильму с Нильсен и Шварценеггером стать классикой боевиков того времени.

В новом фильме Соню поймал жестокий тиран, стремящийся уничтожить ее народ, однако смелая воительница собирает команду неожиданных героев, чтобы противостоять Драгану и его жене Темной Аннисии. Кроме Лутс к актерскому составу присоединились Уоллис Дэй, Майкл Биспинг, Мартин Форд, Элиза Матенгу, Вероника Феррес, Катрина Дерден, Рона Митра, Манал Эль-Фейтури, Кейт Николс и Даника Дэвис. Срежиссировала фильм Эм Джей Бассетт («Ричер»), а сценарий написала Таша Хуо.

«Рыжая Соня росла в мире, где варвары уничтожали деревни, грабили и убивали, а короли жаждали только власти и золота. Она не знала дома — только поле боя. Ее детство украли война и предательство, а молодость поглотила арена, где она ежедневно боролась за жизнь ради развлечения толпы и жестокого тирана. Чтобы выжить, она научилась бить первой, и теперь ее не останавливают ни люди, ни монстры. Соня не верит в пророков — она сама кует свою судьбу», — из официального синопсиса.

Сейчас «Рыжая Соня» транслируется в украинских кинотеатрах.

Трейлер (на украинском)