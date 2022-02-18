Firefly Aerospace завершила испытания ракеты-носителя Alpha для второго запуска — и убеждена, что сможет достичь орбиты в этом году

Американо-украинская компания Firefly Aerospace успешно провела стендовые огневые испытания первой и второй ступени ракеты-носителя Alpha, предназначенной для второго запуска.

С 2017 года Firefly Aerospace разрабатывает двухступенчатую (кислородно-керосиновую) ракету сверхлегкого класса Firefly Alpha. Она способна выводить полезную нагрузку массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 600 килограммов — на солнечно-синхронную. В конструкции ракеты используются композитные материалы, включая углеродное волокно, а также ряд оригинальных решений технология вытеснения (сжатый газ вытесняет горючее и окислитель из баков, позволяя обойтись без турбонасоса) и технология клиновоздушного ракетного двигателя. Ориентировочная стоимость запуска Firefly Alpha — около $15 млн.

Первый запуск легкой ракеты-носителя Firefly Alpha в сентябре 2021 года закончился неудачей — она потеряла ориентацию из-за сбоя в работе одного из четырех двигателей первой ступени и была уничтожена через систему экстренного прекращения полета. Сейчас Firefly Aerospace активно готовится к своему второму запуску и настроена оптимистично — в команде уверены, что смогут достичь орбиты в этом году.

18 февраля на канале Firefly Aerospace в YouTube вышло короткое видео, в котором компания поделилась апдейтом. Не вдаваясь в детали, инженер Firefly Aerospace на видео из сборочного цеха рассказал, что причина, которая привела к внеплановому отключению одного из двигателей во время первого запуска, установлена, решение оказалось «простым» и соответствующие улучшения в конструкцию уже внесены. Ролик также содержит кадры недавних испытаний первой и второй ступени ракеты-носителя Alpha, предназначенной для второго запуска. Параллельно Firefly Aerospace собирает еще две ракеты Firefly Alpha, чей запуск планируется на 2022 год.

Ранее Firefly Aerospace заявляла о планах выполнять по два запуска в месяц и собирать по 24 ракеты в год после запуска нового завода во Флориде. Но пока неясно, когда она сможет достичь эти цели. Буквально на днях украинский предприниматель Максим Поляков под давлением правительства США вышел из состава владельцев аэрокосмической компании Firefly Aerospace, продав свою долю (58%) в компании соучредителю — за $1.