Firefly Aerospace лицензировала конкуренту Astra собственные ракетные двигатели Reaver





Американо-украинская компания Firefly Aerospace и американская компания Astra — прямые конкуренты на рынке коммерческих космических запусков — заключили лицензионное соглашение на сумму около 30 миллионов долларов. Условия соглашения являются конфиденциальными, но копия документа попала в распоряжение The Verge и нескольких сетевых источников.

Как сообщается, Astra приобрела у Firefly Aerospace лицензию на выпуск ее собственных кислородно-керосиновых двигателей Reaver. Согласно условиям сделки, которая была заключена в начале года, Firefly поставит до 50 ракетных двигателей Reaver на завод Astra в Аламеде, Калифорния — в конце весны заказчик получил опытный двигатель примерно за полмиллиона долларов, указывается во внутреннем документе. Этот двигатель был разобран инженерами Astra для детального изучения конструкции, рассказал осведомленный информатор, пожелавший сохранить анонимность из-за соглашения о неразглашении коммерческой тайны.

Вице-президент по связям с общественностью Astra Кейти Дам, отвечая на запрос The Verge, отказалась комментировать соглашение. Она назвала недостоверной информацию о сумме сделки и числе двигателей, как и стоимость отгруженного опытного двигателя, но никаких доказательств в пользу этому не предоставила.

Astra разрабатывает легкую двухступенчатую ракету с керосин-кислородными двигателями, способную выводить до 150 килограмм на орбиту высотой 500 километров. Она была основана в 2016 году, но уже через два года приступила к испытаниям ракеты-носиля в режиме строгой секретности. С 2020 года она вышла из «тени» и начала орбитальные запуски — первый сначала отменили из-за проблем и впоследствии ракета была потеряна из-за аварии во время предстартовой подготовки. В 2020 году Astra провела еще два запуска и оба неудачно, но во второй раз ракета добралась до космоса. Недавний запуск в конце августа 2021 года тоже оказался неудачным, но ракета продемонстрировала впечатляющую стойкость и смогла стартовать без одного двигателя (эффективность автоматической системы управления полетом удивила многих экспертов).

В последних итерациях легкой ракеты Astra, именуемой просто Rocket, использовались пять собственных двигателей Delphin, которые предназначены для подъема на низкую околоземную орбиту весом до 150 килограмм. Объединив собственные технологии с разработками Firefly, в Astra могут достичь ранее заявленной цели — «500 кг на 500 км».

Лицензионное соглашение включает важный пункт, который ограждает Firefly Alpha от прямой конкуренции с Astra. Он огранивает Astra в использовании двигателей Reaver — не больше двух на одну ракету. Этого достаточно для достижения заявленной цели «500 кг на 500 км».

Что же касается Firefly Aerospace с собственником украинцем (Максим Поляков) и офисом в Днепре — в сентябре она провела первый запуск легкой ракеты-носителя FireFly Alpha, который хоть и завершился взрывом, в целом стал большим достижением для молодой компании.

В настоящее время Firefly Aerospace продолжает расследование, чтобы установить точную причину внепланового отключения двигателя. В компании рассчитывают провести следующий запуск уже в декабре 2021 года, после чего совершать по 3-4 запуска в год. Сейчас Firefly Aerospace собирает восемь ракет в год, но после запуска нового завода во Флориде планирует выйти на 24 ракеты в год.

В конце 2020 года Firefly Aerospace подписала контракт на четыре запуска с Adaptive Launch Solutions. Также у нее есть контракт NASA на запуск малых спутников на общую сумму 9,8 миллиона долларов и контракт со SpaceX — ракета Falcon 9 доставит посадочный аппарат Blue Ghost на Луну в рамках проекта «Артемида».