Автобусный лоукостер FlixBus объявил о партнерстве с Gunsel и запуске трех новых рейсов из Киева в Прагу, Варшаву и Вроцлав





Крупнейший автобусный перевозчик Европы FlixBus провел сегодня пресс-конференцию в Киеве, на которой объявил о начале сотрудничества в Украине с компанией Gunsel и запуске новых международных маршрутов.

Благодаря данному сотрудничеству, уже с 19 августа в сети FlixBus появятся следующие маршруты Gunsel:

Киев-Варшава (через Люблин) — ежедневно;

Киев-Вроцлав (через Житомир, Ровно, Львов, Краков, Катовице) — три раза в неделю;

Киев-Прага (через Житомир, Ровно, Львов и Градец Кралове) — три раза в неделю.

В данный момент билеты стоят от 5 евро, но уже с 15 августа их стоимость увеличится. Одна единица багажа и одна ручная кладь бесплатны для провоза, а билет не обязательно распечатывать: чекин при посадке на автобус возможен с помощью QR-кода на смартфоне. Распродажа действует для поездок в период с 19.08 по 30.11, купить их можно на сайте компании или в мобильном приложении.

Маршруты будут обслуживать автобусы Mercedes и Neoplan, которые сохранят брендирование Gunsel, но получат наклейки In cooperation with FlixBus. Средний возраст автобусов — от 4 до 8 лет, тогда как средний возраст автобусов на межобластных и международных маршрутах в Украине — почти 16 лет. В салонах будет предусмотрена специальная «зеленая зона» для пассажиров FlixBus (места от 9 до 23), обозначенная зелеными наклейками. Также в автобусах будут USB-розетки, мультимедийные экраны, кондиционеры и увеличенное место между сиденьями (76 см).

«Мы хотим соединить три столицы — Киев, Прагу, Варшаву. Мы также стараемся присоединить Львов и Житомир к нашим международным хабам. Тогда пассажир, который едет из Украины только с одной пересадкой, сможет доехать до огромного количества городов Европы», — заявил генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман.

Леман также отметил, что Flixbus планирует добавить в маршрутную сеть Одессу, Днепр, Харьков.

«Мы плотно работаем над нашей картой маршрутов на следующий год. Пока не могу говорить точно, но мы хотим увеличить плотность присутствия. За два года работы в Польше мы расширили сеть на более 100 городов, может, не такими темпами, и чуть более чем за два года, но мы хотим достичь таких же результатов в Украине», — рассказал о планах Flixbus в Украине Леман.

Напомним, что FlixBus официально объявил о выходе на украинский рынок 11 июня 2019 года, хотя развивает свой бизнес в нашей стране с 2017 года. Позже стало известно, что FlixBus собирается запустить конкурента BlaBlaCar под именем FlixCar.

Источник: FlixBus