Фотогалерея дня: три двигателя Raptor на прототипе Starship крупным планом

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SpaceX вот-вот проведет первый запуск полноразмерного прототипа Starship, перспективной многоразовой двухступенчатой ракеты SpaceX, способной доставлять грузы и людей на Луну и Марс. Ранее говорилось, что это может произойти уже 13 октября.

Только в понедельник Илон Маск делился фотографиями, демонстрирующими почти 100% готовность прототипа Starship (Mk1), сейчас же он опубликовал в твиттере новую подборку снимков и мы можем с большей уверенностью говорить, что запуск не за горами.

На этих фото крупным планом показаны три самых передовых метан-кислородных двигателя Raptor, установленных на прототипе Starship. Это является очередным наглядным подтверждением, что SpaceX готова перейти к следующей фазе разработки ракеты и начать испытания орбитального прототипа Starship.

Напомним, в июле был произведен первый тестовый запуск Starhopper с одним двигателем Raptor с подъемом на высоту около 20 м, а в августе SpaceX успешно посадила Starhopper после взлета на 150 метров. До этого SpaceX провела пять статических огневых испытаний экземпляра метан- кислородного двигателя Raptor, установленного на Starhopper, последний из которых длился 85 секунд. Также проводились испытания теплозащитного экрана для межпланетного корабля SpaceX Starship.

На этих снимках показан прототип Starship (Mk1), создающийся на территории космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса. Как известно, параллельно вторая команда инженеров SpaceX во Флориде создает второй прототип Starship (Mk2).

В рамках первого тестового запуска Starship (Mk1) должен подняться на высоту 20 километров и приземлиться обратно на космодром. В начале месяца SpaceX запросила у регулятора разрешение на проведение этого запуска. Что интересно, ранее Илон Маск обещал рассказать новые детали 28 сентября, так что эти фото, скорее всего, лишь затравка перед более важным объявлением. Возможно, вскоре нас ждет полноценная презентация Starship.

Остается добавить, что у эксплуатационной второй ступени — корабля Starship — должно быть не три, а шесть двигателей. Из них одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве.

Предполагается, что первый демонстрационный полет двухступенчатой ракеты состоится не ранее 2020 года, а первый запуск полезной нагрузки на новой ракете запланирован на 2021 год.

Источник: Twitter Илон Маск