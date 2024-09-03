Фильм «Хроники Нарнии» от Netflix привлек первого актера — звезду «Энолы Холмс»

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Проект, которым руководит режиссер «Барби» Грета Гервиг, получил первого подтвержденного актера.

Согласно Deadline, им стал Луис Партридж, известный зрителям стриминга по роли Виконта Тьюксбери в фильме «Энола Холмс 2». 21-летний британский актер также привлечен к историческому сериалу «Дом Гиннеса», которым руководит создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Роль Партриджа в фильме «Хроники Нарнии» не разглашается, однако ввиду того, что он станет одним из главных персонажей и учитывая возраст — можно говорить о персонажах Питера Пэвенси, или принца Каспиана (хотя в еще не экранизированных повестях также есть несколько потенциально подходящих Партриджу персонажей).

Netflix заключил соглашение с компанией-правообладателем CS Lewis еще в октябре 2018 года, а в прошлом году объявил, что как минимум два фильма снимет Грета Гервиг.

Неизвестно, какую именно историю выберут для экранизации — начала цикл повесть «Лев, колдунья и платяной шкаф», тогда как через 5 лет после этого вышла предыстория о создании Нарнии под названием «Племянник чародея».

Историю о Нарнии экранизировали неоднократно — первым стал мультсериал 1979 года, тогда как современному зрителю более известна трилогия «живых» фильмов 2005-2010 годов (которая, кстати, заработала $1,5 млрд в прокате). В планах был и четвертый фильм, экранизирующий повесть «Серебряное кресло», однако из-за потери прав его отменили

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