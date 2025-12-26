Новости Кино 26.12.2025 comment views icon

Фильм о Крысах из "Ведьмака" оценил только один критик Rotten Tomatoes

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Фільм про Банду щурів з "Відьмака" оцінив лише один критик Rotten Tomatoes

Мало кто знает, но одновременно с релизом четвертого сезона «Ведьмака» на Netflix вышел фильм-спиноф о Банде Крыс. Стриминг, похоже, сознательно выбрал «тихий» релиз и даже не анонсировал его трейлером. Как следствие: за два месяца с момента выпуска проект получил лишь одну оценку на Rotten Tomatoes (хотя и положительную).

С завершением четвертого сезона «Ведьмака» на Netflix новостей вокруг проекта поубавилось, однако старший редактор PC Gamer Кристофер Ливингстон активировал внимание, заметив интересные детали, связанные с его спинофом.

«Я не большой фан «Ведьмака», но большой фан кино и телевидения, поэтому стараюсь быть в курсе всего. Несколько раз в неделю, если не каждый день, я просматриваю новости, пресс-релизы и сайты в поисках информации о новых экранизациях, связанных с играми. Так как же я мог пропустить, что на Netflix вышел совершенно новый фильм о «Ведьмаке»? С Дольфом Лундгреном. В октябре этого года. Не только я: многие из нас на PC Gamer, как киношники, так и фаны «Ведьмака», также его пропустили».

Кажется, что Netflix намеренно выбрал «тихий» релиз, потому что стеснялся своей же работы: не было ни тизеров, ни трейлера, ни каких-либо других анонсов.

«Удивляет то, что я поискал на официальном канале YouTube, и там нет ни одного трейлера или даже тизера к нему. Это кажется мне особенно странным: вы продюсируете, снимаете и монтируете 1 час 22 минуты фильма о «Ведьмаке» и даже не создаете ни одного 30-секундного тизера на своем канале YouTube, который имеет 32 миллиона подписчиков? Я знаю, что Дольф Лундгрен не так привлекателен, как Генри Кавилл, но он — осмелюсь сказать — по меньшей мере такой же, как Лиам Хемсворт».

Действительно, все новости о фильме с официальным названием «Крысы: Ведьмачья история» всплывали исключительно в слухах и утечках, которые рассказывали о проблемном производстве. Изначально проект задумывался как мини-сериал, но уже в 2023 году медиа писали о преждевременное завершение съёмок (за 2 месяца вместо запланированных полгода), а впоследствии сообщали, что боссам стриминга не понравился результат и они решили выпустить отснятые кадры как фильм-спецвыпуск.

Другой интересный момент заключается в том, что на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes за два месяца с момента релиза появился только один отзыв от критика (хотя и положительный). Тогда как рейтинг зрителей говорит сам за себя: провальные 17% «свежести», что, по правде, не намного меньше, чем у четвертого сезона «Ведьмака» с 19%.

Напомним, что четвертый сезон «Ведьмака» впервые представил Лиама Хемсворта в роли Геральта после внезапного ухода из шоу Генри Кавилла. При этом, исполнительница роли Цири, Фрея Аллан, и сама подумывала об увольнении. Сезон получил массу хейта еще с появлением первых тизеров, а на момент релиза отличился худшими оценками в истории шоу. Ожидаемо, упали и просмотры: на 50% по сравнению с третьим.

Пятый сезон, который станет финальным для «Ведьмака» в видении Netflix, уже отснят и ожидается к релизу в 2026 году.

Актер Геральта из игр CD Projekt Red сравнил Кавилла и Хемсворта в роли «сериальных Ведьмаков»

