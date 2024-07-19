Финальный украинский трейлер «Дэдпул и Росомаха» раскрывает грустную сторону ленты

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Наконец-то зрители увидели Ледипул в полный рост в финальном трейлере ленты «Дэдпул и Росомаха». Светлые волосы канонически собраны в высокий хвост. Также можно увидеть больше кадров злодейки Кассандры Новы.

В целом трейлер не такой веселый, как более ранние видео. Дэдпул уговаривает Росомаху помочь ему спасти мир и девять самых близких людей. Он говорит, что Росомаха в его мире герой. Тот отвечает, что в своем он никто.

Трейлер наполнен отсылками к ленте Джеймса Менгольда «Логан» (2017), которую нельзя назвать веселой. Очевидно, фильмы будут связаны, — возможно, через мультивселенную. Впрочем, синопсис не такой печальный:

«Студия Marvel представляет свою самую досадную ошибку на сегодняшний день — «Дэдпул и Росомаха». Беспомощный Уэйд Уилсон тяжело работает в гражданской жизни. Его дни как наемника с гибкими моральными ориентирами Дэдпула позади. Когда его родной мир сталкивается с реальной угрозой, Уэйд неохотно снова надевает костюм, как и гораздо более неохотный… неохотный? Самый неохотный? Он должен развести упрямого Росомаху на сек… Секундочку, эти синопсисы такие тупые…»

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Режиссером фильма является Шон Леви, в ролях Райан Рейнольдс (дилогия «Дэдпул», «Персонаж»), Хью Джекман («Росомаха», «Престиж»), Морена Баккарин, Дженифер Гарнер, Брианна Гильдебранд, Шиоли Куцуна, Роб Делани, Тони МакКарти и другие. Фильм выйдет в украинских кинотеатрах 25 июля.

Источник: Kinomania

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